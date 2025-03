Caso Bonucchi, Maritato (consulente famiglia): “Spunta un nuovo testimone”

Mistero

Il giovane di 25 anni originario di Nonantola, scomparve in Algeria nel gennaio 2021 in circostanze misteriose

“Spunta un nuovo testimone nel caso di Alex Bonucchi”, il giovane di 25 anni originario di Nonantola, scomparso in Algeria nel gennaio 2021 in circostanze misteriose. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è Il criminologo e consulente della famiglia, Michel Emi Maritato. “Dopo quattro anni di silenzio, il caso di Alex Bonucchi potrebbe avere una svolta. Un testimone, fino ad oggi rimasto nell’ombra, è riemerso per raccontare ciò che sa su quella tragica giornata. L’uomo, presente con Bonucchi nell’albergo al momento dei fatti, è giunto dagli Stati Uniti per parlare direttamente con il sottoscritto: un confronto molto interessante, durato oltre due ore”, ha spiegato Maritato.

Che poi ha sottolineato: “Questo testimone ha contribuito a ricostruire in modo più dettagliato alcuni eventi. Le sue generalità restano per ora riservate, coperte dal segreto professionale del criminologo. Tuttavia, la sua deposizione ha riacceso le speranze di fare finalmente luce sul caso”. Maritato ha quindi concluso: “Auspichiamo dunque che a quasi quattro anni dalla vicenda, la possibilità di arrivare a una soluzione appaia oggi più concreta che mai. Non possiamo permettere che il silenzio prevalga. Alex Bonucchi non deve essere dimenticato. La giustizia deve andare oltre l’apparenza. La famiglia e la mamma Barbara degli Esposti attendono risposte certe e definitive”.