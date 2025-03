Catania, al via i corsi gratuiti dell’Automobile Club per ufficiali di gara

Sport

Per tutti gli appassionati di motori che vogliono vivere da vicino l’emozione di una gara, l’Automobile Club Catania organizza un corso gratuito per la formazione di ufficiali di gara Aci Sport. Al termine del corso, che si articolerà in tre lezioni e in un esame finale in programma nella sede dell’Aci Catania (Via Sabotino 3) il 3, 4 e 11 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, gli idonei saranno abilitati alle qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico. Il corso è aperto a tutti gli interessati maggiorenni in possesso di cittadinanza italiana, della patente di guida B e del diploma della scuola dell’obbligo. Per le informazioni o le iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Sportivo dell’Aci Catania al numero di telefono 336920915 o tramite l’e-mail segreteriaacct@gmail.com. Il corso fornirà nozioni generali sull’ordinamento sportivo automobilistico e sulle funzioni degli ufficiali di gara provinciali, con particolare riferimento alle qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico, i cui compiti sono fondamentali per l’organizzazione e il regolare svolgimento delle competizioni motoristiche.

“Si tratta di un’iniziativa che ha l’obiettivo di qualificare figure indispensabili per l’organizzazione ed il regolare svolgimento delle gare automobilistiche – dichiara il presidente dell’Aci Catania Maurizio Magnano San Lio – Gli ufficiali di gara, infatti, hanno il compito fondamentale di garantire il rispetto delle regole da parte di tutti e la sicurezza lungo tutto il percorso a vantaggio dei piloti, degli addetti ai lavori e degli spettatori. È un’occasione, inoltre, per i tanti appassionati di questo sport di avvicinarsi al mondo delle corse ed esserne parte attiva”.

