Catania, Automobile Club e Sara Assicurazioni in cattedra al Liceo Lombardo Radice per una guida sicura e responsabile

Comunicati Stampa

Ha fatto tappa anche quest’anno a Catania il ‘Sara Safe Factor’, progetto promosso da Aci Sport e Sara Assicurazioni su tutto il territorio nazionale per educare i giovani alla sicurezza stradale. Nei giorni scorsi l’iniziativa è stata organizzata dall’Automobile Club Catania presso il Liceo ‘G. Lombardo Radice’ del capoluogo etneo. Oltre 600 gli studenti coinvolti, alcuni in presenza e altri in videoconferenza dalle succursali, che hanno seguito con grande partecipazione la ‘lezione’ condotta da un testimonial d’eccezione, l’ex pilota di Formula Uno Andrea Montermini. Presenti all’incontro Pierfrancesco Rossettini e Rita Caruso, rispettivamente vicepresidente e direttore dell’Aci Catania, e la docente Carmen Valentino, referente del progetto. Diverse le tematiche affrontate con gli studenti in età da patente, dall’utilizzo consapevole di bicicletta e monopattino alle cause più frequenti di distrazione, con particolare riguardo all’uso del cellulare, dall’attenzione a tutti gli utenti della strada, soprattutto ai pedoni, alla guida prudente e responsabile. Alla base il rispetto del Codice della strada come fattore determinante per la salvaguardia della vita. “In strada, come in pista – ha sottolineato Montermini – vincono le regole”.

L’Aci, che aderisce all’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050, prosegue senza sosta le campagne di sensibilizzazione tra i più giovani. “L’Aci Catania prosegue la campagna di informazione tra le scuole, una delle attività a cui teniamo di più – dichiara il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio – con l’obiettivo di contribuire a formare una generazione di giovani automobilisti che abbiano a cuore la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Crediamo che sia fondamentale sensibilizzare i ragazzi, già a questa età, a una guida consapevole e responsabile per prevenire e ridurre sensibilmente il rischio di incidenti lungo le strade. Cultura della sicurezza – conclude – e rispetto delle regole sono infatti fattori fondamentali per rendere le nostre strade più sicure”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA