Catania celebra la “Madonna del Carmelo”

Comunicati Stampa

Anche Catania ha celebrato oggi la Madonna del Carmelo, tra le feste religiose della città più seguite, dopo la Festa di Sant’Agata. La celebrazione risale alla fine del XIV secolo in Inghilterra per i benefici concessi all’Ordine del Carmelo.La Festa ha come cuore il Santuario della Madonna del Carmine a Catania, in Piazza Carlo Alberto, nel centro storico di Catania. Questo Santuario venne edificato poco dopo il terremoto del 1693 che distrusse gran parte della città di Catania. In questo giorno della Festa, che la tradizione in chiesa è stato esposto il simulacro della Madonna del Carmelo. Nel pomeriggio poi il simulacro è stato portato in processione all’esterno per le vie limitrofe al Santuario, alla presenza di numerosi fedeli. Le Festività in onore alla Madonna del Carmelo a Catania proseguono fino all’ottava del 23 luglio con l’ultima esposizione del simulacro e coi giochi pirotecnici finali.A guidare le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo è padre Antonino Mascali, parroco Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine.