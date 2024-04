Catania, degrado in via Jose’ Maria Escrivà

Comunicati Stampa

A Catania, si sa’, vige l’anarchia, dove ognuno si sente in diritto di fare cio’ che vuole, sporcando a proprio piacimento vie e piazze cittadine. E’ il caso di via Jose’ Maria Escriva’, una strada che costeggia la caserma Sommaruga, nel centrale quartiere della Consolazione. In questa arteria, l’igiene, diciamo che lascia molto a desiderare. Complice, probabilmente, il fatto che nelle ore serali, diventa scarsamente frequentata, questa via, da tempo, e’ presa di mira da persone senza scrupoli. Che si sentono in dovere di depositare rifiuti di qualsiasi genere, causando condizioni igienico-ambientali davvero precari. Certamente non degne di una citta’ civile. Le foto parlano da sole.

Qualche cafona ha pensato bene di disfarsi di materiali edili di risulta, depositando sul marciapiedi, cemento, pietre, mattonelle rotte e vecchi infissi. Rifiuti che da diversi giorni, giacciono li’ e che continueranno a far “bella mostra di se’ “, chissa’ per quanto altro tempo ancora. Di piu’. A pochi metri di stanza, abbiamo notato che sono stai anche abbandonati materiali in plastica e sacchi vari di rifiuti, in barba a qualsiasi regola dettata dalla raccolta differenziata. Oltre a cio’, il quado desolante lo completano sporcizia cartacce varie, lanciate, per cosi’ dire nelle aiuole, che ormai di..aiuole hanno ben poco, visto che praticamente non sono mai state curate. Chiaramente e’ sufficiente che anche un solo incivile, inizi col depositare rifiuti, che quasi subito, viene imitato da altri suoi simili, creando situazioni di degrado inaccettabili.