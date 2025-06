Catania: Il 14 giugno Elphaba e Glinda con “A Wicked Witch”, l’omaggio italiano al musical Wicked

Comunicati Stampa

L’Associazione Giù dal Palco APS porta in scena a Catania “A Wicked Witch”, un omaggio audace e completamente in italiano al musical di culto Wicked, in programma il 14 giugno al Teatro Holy Tape Studios (Via Tezzano, 38). Lo spettacolo, ideato, scritto e diretto da Giuseppe Nicolosi con direzione musicale di Nicoletta Nicotra, coinvolge un cast di nove attori e racconta una storia emozionante sul potere dell’amicizia, il coraggio di restare se stessi e l’importanza di alzare la voce contro l’ingiustizia. Due le performance previste: la Green Performance alle ore 18:00, con ambientazioni ispirate al personaggio di Elphaba, e la Pink Performance alle ore 21:00, dedicata all’universo di Glinda. In entrambe le repliche il biglietto include un set fotografico e piccole esperienze immersive a tema. La storia segue Elphaba, ragazza dalla pelle verde, e Galinda, brillante e popolare, nel loro incontro all’Università Magica di Shiz: un’amicizia improbabile ma profonda cambierà per sempre le loro vite. Lo spettacolo è prodotto da Giù dal Palco APS. I biglietti sono disponibili sui canali ufficiali dell’associazione e presso il teatro. Per ulteriori dettagli: giu.dal.palco@gmail.com | Instagram: @giudalpalco_aps

