Catania Multiservizi, nominato il nuovo vice presidente: è l’ingegnere Rosanna Colombo

Comunicati Stampa

E’ l’ingegnere Rosanna Colombo il nuovo vice presidente della Catania Multiservizi. Il Cda della partecipata etnea, su precisa indicazione del socio di maggioranza, ha provveduto alla sua nomina. “Completiamo l’iter burocratico previsto in questi casi – sottolinea il presidente della Catania Multiservizi Giuseppe Guglielmino – ci metteremo subito al lavoro per rispondere efficacemente alle aspettative e alla fiducia che l’intera città ripone in noi”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA