Catania, “Musica e arte per crescere” alla III Municipalità

Coinvolti i giovani studenti dell’istituto comprensivo “Pizzigoni-Carducci”

“Musica e arte per crescere”. Questo il nome del progetto, patrocinato dal III Municipio di Catania ed attivato dalla cooperativa sociale “Musica Oltre”, che ha coinvolto i giovani studenti dell’istituto comprensivo “Pizzigoni-Carducci”. Laboratori didattici che hanno dato vita ad uno spettacolo all’insegna dell’arte, dell’inclusività e dell’unicità condivisa. Accanto al dirigente Fernando Rizza, per l’occasione, erano presenti gli assessori alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, alle Pari Opportunità Viviana Lombardo e ai Servizi Sociali Bruno Brucchieri oltre al referente del gruppo Femar Francesco Spadaccini (che ha contribuito alla realizzazione del progetto stesso) e ad una rappresentanza del consiglio di “Borgo-Sanzio”. “Abbiamo immediatamente sposato questo progetto -spiega Maria Spampinato, presidente del III municipio- visto che parliamo di iniziative dove i ragazzi sposano la musica, il ritmo e la melodia. La III C.C.P. presieduta dalla consigliera Sonia Spidaleri ha fatto un ottimo lavoro in tal senso, con la collaborazione del professore Angelo Russo, e, si auguriamo, che questo progetto si possa ampliare e sviluppare l’anno successivo”.

