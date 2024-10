Catania, siglato il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro in agricoltura: aumenti dei salari pari al 6,2%

Sindacale

Il nuovo contratto, che ha durata quadriennale (2024-2027), riguarda circa 27mila addetti ai lavori in un comparto che, in provincia di Catania, registra circa 3 milioni e mezzo di giornate lavorative svolte su base annua

È stato siglato ieri, nella sede di Confagricoltura a Catania, il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania. Al termine di una lunga trattiva, le organizzazioni agricole Confagricoltura, Coldiretti e CIA e le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno raggiunto un accordo. Il nuovo contratto, che ha durata quadriennale (2024-2027), riguarda circa 27mila addetti ai lavori in un comparto che, in provincia di Catania, registra circa 3 milioni e mezzo di giornate lavorative svolte su base annua. L’intesa raggiunta prevede un aumento complessivo del salario pari al 6,2%, con decorrenza dal 1° novembre 2024. Hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto il presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria, il presidente di Coldiretti Catania, Andrea Passanisi, il presidente di CIA Sicilia Orientale, Giosuè Catania, il segretario generale Flai Cgil, Giuseppe Glorioso, il segretario Fai Cisl, Alfio Turrisi, e il segretario Uila Uil, Antonino Marino. “Una giornata molto importante per noi –commenta Fabio Caruso, direttore Confagricoltura Catania – perché, dopo una lunga trattativa con le organizzazioni sindacali, anche in virtù della situazione drammatica che viviamo da circa due anni, mi riferisco in particolar modo alla siccità, siamo riusciti a trovare un accordo abbastanza soddisfacente per le aziende, tenendo conto anche delle necessità dei lavoratori, inerenti soprattutto all’aumento dei costi della vita. Siamo molto soddisfatti perché il contratto è migliorativo sia per gli operai agricoli che per le aziende. Finalmente – conclude – possiamo di nuovo continuare a lavorare bene per un comparto che, per la provincia di Catania ma per la Sicilia intera, è molto importante”.

“È stata una giornata molto importante per gli agricoltori della provincia di Catania – dichiara Giuseppe Glorioso, segretario Flai Cgil Catania – È stato siglato il Contratto Provinciale di Lavoro in sintonia tra i sindacati e le parti datoriali. A entrambi va dato il merito di aver trovato la sintesi e, soprattutto, di aver dato alle famiglie degli agricoltori della provincia di Catania un consistente aumento del 6,2% a giornata, che è molto importante. È chiaro che in un momento in cui a causa dell’inflazione si registra un aumento del costo della vita, questo risultato – conclude – rappresenta una risposta concreta, giunta grazie al lavoro di tutti”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Ente Bilaterale Agricolo di Catania, Claudio Petralia, “per l’accordo sottoscritto, che valorizza l’agricoltura, migliora le prestazioni a favore dei lavoratori e sostiene le relazioni sindacali”. Il contratto verrà pubblicato a breve sul sito dell’Ebat Ciala Catania.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA