Ccnl Sanità, la Uil-fpl: “Contratto capestro”

Comunicati Stampa

“Abbiamo difeso la nostra posizione ma soprattutto la dignità del lavoro pubblico e di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori di questo importante comparto quale è la Sanità pubblica” – È quanto fa sapere in occasione dell’esecutivo regionale siciliano il segretario generale e nazionale Uil-fpl Rita Longobardi dopo che lo scorso 14 gennaio è saltata la firma sul tavolo Aran della preintesa per il rinnovo del Ccnl Sanità.

Ringrazio tutta la squadra che compone la delegazione trattante e tutti i delegati e delegate che in questi due giorni erano con noi in Aran, anche in incognito, e tutti e tutte coloro che in questi mesi hanno portato la voce della UIL fpl e la nostra mobilitazione in tutti i luoghi di lavoro. Uniti e compatti verso un solo obiettivo: basta lavoratori di Serie B.

Chiediamo che vi sia una maggiore difesa della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica”.

Diciamo no ad indennità ferme da 20 anni, no all’introduzione della figura dell’assistente infermiere se prima non si valorizzano infermieri e OSS, no ad aumenti dei carichi di lavoro, ad orari e riposi convenzionali”.

“Insieme alla Segreteria Regionale della Uil Fpl Siciliana, riteniamo la proposta sul tavolo una bozza capestro – dichiara il segretario generale Uil-fpl Sicilia Totò Sampino – che va assolutamente rivista nel rispetto di oltre cinquecentomila professiinisti.

Continueremo a chiedere al Governo la riapertura delle trattative per rivendicare risorse aggiuntive per la sottoscrizione di un contratto dignitoso, che valorizzi concretamente il le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica”.