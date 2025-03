C’è anche la sua Catania per il “Mi piace tour di Anna Castiglia

Comunicati Stampa

Il “Mi piace tour” della cantautrice catanese Anna Castiglia venerdì 7 marzo, alle 21, tocca Zo centro culture contemporanee, una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Mi piace” (OTR Live/ADA Music Italy), il suo primo album. Il tour sarà anche l’occasione per ascoltare un nuovo singolo, “Decostruire” (OTR Live/ADA Music Italy). Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di sé, mescolando introspezione e audacia. «In questo tour – spiega Anna Castiglia – a differenza di quello precedente, tutto il repertorio è già edito. I brani che lo compongono sono infatti finalmente usciti! Ma non mi sono fermata qui, ho voluto inserire anche delle novità e qualche sorpresa con un tocco più teatrale».

Un live di Anna Castiglia è un viaggio tra stili e generi musicali diversi, una full immersion di buonumore e talento, un’oasi di leggerezza e momenti di riflessione che, sempre con ironia, ci fanno guardare ai nostri giorni con consapevolezza e maturità. Lo scorso 27 settembre, Anna Castiglia ha pubblicato“Mi piace”, un album che oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. Musicalmente, spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, creando un panorama sonoro ricco e variegato.

Anna Castiglia, foto di Letizia Spatara

«Più che un album, a livello di concetto si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale (si spazia dal latin, al pop, al cantautorato) sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione – commenta la cantautrice catanese. – Sembra un caos, ma è una sorta di albero genealogico che serve a presentarsi completamente al pubblico, con tutti i rami musicali, stilistici e concettuali che ho affrontato fino ad oggi».

Il titolo dell’album, tratto dalla traccia di apertura, rappresenta una dichiarazione d’intenti: non si può piacere a tutti e imparare ad accettarsi prima di cercare l’approvazione degli altri. Con brani che spaziano da ironiche metafore a critiche taglienti, l’artista celebra insomma la libertà creativa. Così, “Mi piace” va a esplorare una vasta gamma di temi e sonorità, mescolando introspezione personale a osservazioni sociali.

Anna Castiglia ha fatto della creatività a trecentosessanta gradi la chiave di volta del suo progetto, la freschezza al di fuori di qualsiasi schema è diventata ormai un tratto distintivo dei suoi brani pieni, ricchi, emotivamente e musicalmente, testimonianza di un’espressività stilistica unica nel suo genere. Siciliana di nascita ma milanese d’adozione, il palco è l’ambiente naturale in cui è nato e si è sviluppato il progetto musicale di Anna Castiglia. Lo scorso anno ha aperto numerosi live di Max Gazzè, ad aprile è tornata con un nuovo singolo “Whitman” (feat. Ghemon), a giugno ha vinto la XXXV edizione di Musicultura con il brano “Ghali”. A luglio ha pubblicato “U mari”, singolo che è stato eseguito per la prima volta in occasione dell’opening act di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo. Il 7 settembre ha aperto il concerto di Carmen Consoli al Teatro Romano di Ostia Antica. L’artista è stata inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Biglietti € 14. Prevendita on line su https://www.otrlive.it/tour-dates/mi-piace-tour-anna-castiglia/ Info tel. 0958168912, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zo centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 07/03/2025

Data Fine: 07/03/2025

Ora: 21:00

Artista: Anna Castiglia

Prezzo: 14.00

