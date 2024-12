Centro Studi Iniziativa Comune, Carmela Tiso su temi sociali, diritti e legalità

Dichiarazioni

La portavoce nazionale in un'intervista rilasciata venerdì scorso a Radio Roma Capitale

“Contrasto alla povertà, tutela dei diritti, lotta alla disinformazione e sostegno alla parità di genere. Questi e tanti altri i temi dell’intervista, rilasciata venerdì scorso a Radio Roma Capitale dalla portavoce nazionale del Centro Studi Iniziativa Comune Carmela Tiso. Che è partita in primis dall’operato del CSIC: “Siamo nati da poco ma siamo già operativi sul territorio. Siamo un organismo indipendente e innovativo che si propone di analizzare il fenomeno della povertà e di tutelare i diritti fondamentali delle persone più vulnerabili della società – dice Tiso -. Il centro studi opera a livello locale e nazionale, offrendo ricerche e interventi concreti per promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e giustizia sociale”. In tal senso già numerose le iniziative in campo: “Un progetto a noi a cuore partirà a gennaio e sarà la distribuzione di un questionario nazionale, rivolto a famiglie e individui di ogni fascia di reddito, per comprendere a fondo le sfide quotidiane affrontate da chi vive in condizioni di difficoltà economica”, aggiunge Carmela Tiso. Che, poi, racconta l’altra importante iniziativa del Centro Studi, in sinergia con Confeuro: “Si chiama Addobba il tuo albero di Natale con le luci della legalità”, ed è rivolto alle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali della società civile, trasformando il simbolo natalizio per eccellenza in un messaggio di speranza e impegno per un mondo migliore”.

Ulteriore tematica affrontata nella intervista da Tiso è la spinosa questione della disinformazione in Italia: “Un problema vero che per essere contrasto, necessita di una rivoluzione culturale. Noi infatti crediamo nella informazione libera, nel dialogo democratico e nella capacità di giudizio dei cittadini, all’interno di una società e di istituzioni che sappiano comunicare senza demagogia e senza disinformazione”, ha evidenziato il portavoce nazionale. Che, infine, ha parlato della parità di genere, un obiettivo che in Italia ancora è di difficile raggiungimento: “Siamo di fronte a un contesto delicato, complesso, direi allarmante visto che sono tante le disuguaglianze uomo/donna sopratutto nel settore lavoro. Bisogna invertire la rotta. Come? Il Centro Studi Iniziativa Comune chiede alle istituzioni: maggior sensibilizzazione, parità salariale e lavorativa, riforme più incisive nella tutela della parità di genere”, ha concluso Carmela Tiso.