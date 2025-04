Chi è Samuele Lombardo? L’intervista al futuro infermiere che vuole cambiare le cose, partendo da Messina

Il personaggio

«Credo in una professione che non ha paura di mostrarsi umana, in cui la competenza va di pari passo con l’empatia. E spero di ispirare altri studenti a fare lo stesso».

Ambizioso ma umile, Samuele Lombardo è uno di quegli studenti che non si limita a frequentare le lezioni: le vive, le mette in pratica e prova a trasformarle in qualcosa di più grande.

Chi è Samuele Lombardo, in poche parole?

«Uno studente di Infermieristica all’Università di Messina, al terzo anno, che crede profondamente nella figura dell’infermiere. Un ruolo che, oggi più che mai, merita di essere valorizzato, raccontato e vissuto in modo pieno. Voglio dare il mio contributo, non solo sul campo, ma anche nella comunicazione e nella formazione».

Hai già fatto parecchio, nonostante la giovane età. Quali sono i traguardi di cui vai più fiero?

«Mi emoziona pensare che alcuni dei miei lavori siano stati riconosciuti a livello nazionale. Il mio elaborato sul campo sterile, ad esempio, è stato pubblicato e apprezzato dalla testata infermieristica NurseTimes. Ho quotidianamente l’opportunità di collaborare con realtà di grande spessore nazionale come Cuffiette in Corsia, Gima e BeNurse, che mi hanno insegnato tantissimo. E poi c’è l’impegno universitario: mi sono candidato sia al Consiglio di Corso di Laurea che a quello di Dipartimento, per cercare di rappresentare davvero chi, come me, vive ogni giorno l’università dal banco e dal tirocinio».

Come ti immagini tra qualche anno?

«Vorrei restare in questo mondo, farne parte attivamente. Il mio sogno è diventare infermiere di ricerca, contribuire allo sviluppo della professione con evidenze, studio e passione. E magari, un giorno, potrei anche ricoprire un ruolo da coordinatore infermieristico. Ma ci arrivo un passo alla volta. Intanto, cerco di costruire basi solide, ascoltando, studiando e facendo esperienze reali».

Cosa ti guida, nel quotidiano?

«L’idea che anche una sola voce possa fare la differenza, se è sincera. Non voglio solo parlare di infermieristica: voglio viverla, capirla, migliorarla insieme agli altri. Credo in una professione che non ha paura di mostrarsi umana, in cui la competenza va di pari passo con l’empatia. E spero di ispirare altri studenti a fare lo stesso».

Più di così, forse, non serve aggiungere. Quel che è certo è che Samuele Lombardo ha già dimostrato di avere una visione chiara, determinazione autentica e la capacità di trasformare le idee in azione. Il percorso è ancora lungo, ma i primi passi parlano da soli: è sulla strada giusta per diventare una figura di riferimento nel mondo dell’infermieristica.

