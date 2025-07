Chiostri e cortili, a Santa Maria di Gesù a Catania il Requiem di Mozart nel completamento di Giovanni Ferrauto

Classica

Il M° Giovanni Ferrauto torna a cimentarsi con la Messa di requiem di Mozart, l’ultima struggente composizione del compositore austriaco, rimasta incompiuta, sulla quale Ferrauto ha studiato per anni fino ad elaborarne un possibile completamento. A distanza di tre anni da quella prima, il Maestro Ferrauto torna ancora una volta sulla grande incompiuta di Mozart proponendo al pubblico di Chiostri e Cortili, la rassegna estiva della Camerata Polifonica Siciliana, una nuova ipotesi di completamento. Venerdì 11 luglio, alle ore 21, sarà il chiostro Santa Maria di Gesù di Catania ad ospitare la prima esecuzione assoluta di “Mozart: Requiem” nel nuovo completamento di Giovanni Ferrauto che, sul podio, dirigerà il Coro della Camerata Polifonica Siciliana e l’Orchestra Camerata Strumentale Siciliana con i cantanti Ester Ventura (soprano), Haruna Nagai (contralto), Giovanni Abbadessa (tenore) e Maurizio Muscolino (basso).

La Messa di requiem in Re minore K 626, conosciuta dal grande pubblico per l’inserimento nel film “Amadeus”, è l’opera più controversa e dibattuta di Wolfgang Amadeus Mozart, una messa funebre avvolta da una vera e propria aura di leggenda. Composta nel 1791 e rimasta incompiuta a causa della morte del compositore, è arrivata a noi nel completamento di un suo allievo. Il M° Giovanni Ferrauto ha riscritto totalmente la parte mancante (dal Sanctus al communio finale) utilizzando materiali, cellule tematiche e procedimenti compositivi mozartiani.«L’esecuzione della presente edizione, eseguita oggi in prima assoluta, riprende quella dell’8 ottobre 2022 – scrive il musicologo Aldo Mattina, presidente della Camerata Polifonica Siciliana – che si avvaleva del rifacimento di Sanctus, Benedictus e Agnus Dei ad opera del compositore siciliano Giovanni Ferrauto, in sostituzione di quelle interamente aggiunte da Süssmayr. Si trattò già allora di un’operazione dall’interessantissimo valore culturale che mirava a dare una nuova unità e organicità al Requiem, intervenendo sulle parti ritenute dalla musicologia le più deboli del completamento di Süssmayr. Ferrauto utilizzò spunti tematici originali di Mozart con l’intento di non interromperne il flusso stilistico e lo spirito originale. Oggi Ferrauto ha completato la già meritoria operazione di ricostruzione intervenendo anche sul Communio finale (Lux aeterna – Cum sanctis tui – Requiem aeterna – Cum sanzione tui – Amen) che nella versione “storica” vedeva Süssmayr riutilizzare, di fatto, la musica originale di Mozart scritta per l’iniziale Requiem e Kyrie, secondo una logica che desse un senso di circolarità peraltro piuttosto frettolosa.

L’intervento di Ferrauto appare invece molto più complesso e rispettoso del decorso testuale. Dopo l’iniziale clima luminoso e gioioso del Lux aeterna (ispirato all’ouverture delle Nozze di Figaro) Ferrauto costruisce un sapiente intreccio di due fughe con due soggetti per poi chiudere l’Amen con una ulteriore fuga in tonalità d’impianto (re minore), utilizzando l’unica traccia di 10 battute manoscritte originali di Mozart, appuntate a margine nel manoscritto del Don Giovanni. Un’operazione, come si vede, frutto di un’accurata e certosina ricerca, nel nome del più rigoroso stile mozartiano». La programmazione di Chiostri e cortili prosegue venerdì 18 luglio con un omaggio alla violoncellista britannica Jacqueline Mary du Pré, nell’ottantesimo anniversario della nascita. Chiostri e Cortili riserva agli studenti dell’Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania uno speciale biglietto d’ingresso ridotto per i concerti in programma al chiostro Santa Maria di Gesù (5 euro previa prenotazione a cps@cpsmusic.com).

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20) Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 Biglietteria online: www.yeventi.com Ingresso: biglietto unico 10 euro Studenti Unict e Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania: 5 euro (previa prenotazione a cps@cpsmusic.com )

Luogo: Chiostro di Santa Maria di Gesù, Piazza Santa Maria di Gesù, 18, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 11/07/2025

Data Fine: 11/07/2025

Ora: 21:00

Artista: Orchestra Camerata Strumentale Siciliana

Prezzo: 10.00

Info:

