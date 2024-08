Chiostro di San Domenico, Trapani: doppio appuntamento questo fine settimana con Francesco Cavestri e Mauro Carpi

Comunicati Stampa

Trapani – Prosegue la 76ᵃ stagione artistica promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con un doppio appuntamento che si terrà al Chiostro di San Domenico questo fine settimana. Venerdì 23, alle ore 21:00, il palco accoglierà Francesco Cavestri, pianista compositore e divulgatore bolognese che presenterà live, accompagnato dal contrabbassista Gabriele “Gabe” Costa e il batterista Riccardo Marchese, lo spettacolo Iki – bellezza ispiratrice che prevede anche particolari elaborazioni elettroniche e video.

Lo spettacolo prende il nome dal secondo disco che Cavestri ha pubblicato lo scorso gennaio, distribuito dalla Universal, che vanta un ospite d’eccezione: il trombettista e jazzista italiano e internazionale Paolo Fresu. ll disco, che ha un legame con il pensiero filosofico IKI, l’ideale estetico in Giappone, è ispirato alla bellezza della musica ed ai suoi legami tra i generi e gli artisti. Dopo il sold out registrato al Blue Note di Milano, il concerto al Teatro Comunale di Gonzaga (MN) con il trombettista Fabrizio Bosso, la Casa del Jazz a Roma per Summertime e il Premio IJVAS per la divulgazione del jazz ricevuto in occasione dell’International Jazz Day all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme ai grandi del Jazz italiano, Francesco Cavestri si esibirà per la prima volta a Trapani con le sue atmosfere di jazz contemporaneo che si contaminano con altri generi.

Domenica 25, sempre a partire dalle ore 21:00, sarà invece la volta del violinista trapanese Mauro Carpi che accompagnato dai due musicisti Michele Ariodante alla chitarra e Fabio Crescente al contrabbasso presenterà, con “C’era una volta lo swing”, una selezione di brani iconici del genere swing e alcuni originali. Il trio sarà inoltre arricchito dalla guest star Roberto Pistolesi, batterista tra i più quotati e affermati della scena jazz europea.

Nel concerto, Carpi proporrà i brani di grandi autori delle migliori songs americane, da Gershwin e Berlin fino a Ellington, nonché alcune chicche come i celebri duetti violino – chitarra di Joe Venuti ed Eddie Lang che Ariodante e Carpi sono oggi gli unici in Europa a rileggere. “Siamo orgogliosi – dichiara l’Assessore alla cultura Rosalia d’Alì – di ospitare due artisti come Francesco Cavestri, con questo spettacolo che sta portando in giro per l’Italia riscuotendo un ottimo successo e il cui album omonimo vanta delle bellissime collaborazioni artistiche, e il nostro Mauro Carpi, che assieme ai suoi musicisti, il 25 agosto, farà ascoltare alcuni brani di grandi autori del genere swing. Due ottime scelte artistiche che confermano l’eterogeneità di generi musicali che abbiamo voluto per questa 76ᵃ Stagione e che spero i cittadini accoglieranno con il solito entusiasmo».

Ogni spettacolo su descritto, prevede un costo del biglietto di 12 € (settore unico) da acquistare on line sul sito www.lugliomusicale.it o direttamente al botteghino sito all’interno di Villa Margherita, oppure, direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Si ricorda inoltre che la biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.