Cinema all’aperto al Parco Villa Filippina. La magia del grande schermo con titoli pluripremiati

Comunicati Stampa

Torna l’appuntamento con il grande schermo sotto le stelle. Da lunedì 21 luglio a domenica 31 agosto la rassegna estiva Cinema all’aperto organizzata da Terzo Millennio progetti artistici, che cambia location e si trasferisce dalla Terrazza di Sant’Erasmo al Parco Villa Filippina.

Appuntamenti che spaziano dalla commedia al dramma, al documentario storico con un calendario ricco di emozioni e titoli pluripremiati: pellicole italiane ed europee, in programmazione lo scorso inverno, selezionate per offrire agli spettatori un’estate all’insegna del cinema d’autore, del divertimento e della cultura in uno dei luoghi verdi più accoglienti della città.

La rassegna aderisce alla campagna nazionale Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura, che sostiene la fruizione del cinema italiano ed europeo con un prezzo speciale: soltanto 3,50 euro per tutti i film previsti nel cartellone.

Un’occasione imperdibile per assaporare il cinema all’aperto in famiglia o con gli amici ad un costo accessibile a tutti.

Tutti i film cominceranno alle 21. Tra i titoli Parthenope di Paolo Sorrentino, miglior film, regia e attrice protagonista ai David di Donatello, Diamanti di Ferzan Ozpetek, Nastro d’Argento come miglior opera dell’anno, Follemente di Paolo Genovese, miglior commedia dell’anno ai Nastri d’Argento.

“Siamo entusiasti di rinnovare anche quest’anno il nostro impegno – dicono gli organizzatori – nel portare il cinema fuori dalle sale, in uno dei polmoni verdi simbolo di Palermo, grazie alla ricca programmazione che raggiunge varie fasce di pubblico. Aderire alla campagna Cinema Revolution è una scelta che ci permette di sostenere la cultura e, allo stesso tempo, di offrire al pubblico un’occasione per riscoprire il valore del cinema italiano ed europeo, ad un prezzo simbolico. Crediamo fermamente che il cinema sia un bene comune capace di creare comunità, confronto e bellezza”.