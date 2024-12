Claudio Casisa alla ricerca dell’amore: “I Am Single” per le strade di Maastricht

Show

Dopo l’annuncio della separazione da Annandrea Vitrano, Claudio Casisa sembra aver deciso di affrontare la sua nuova condizione di single con ironia e leggerezza. Le sue storie Instagram, infatti, ci mostrano un comico in giro per le strade di Maastricht, in Olanda, con un chiaro messaggio “I Am Single”. Un modo originale e sicuramente accattivante per far sapere al mondo che il suo cuore è libero.Ma la ricerca della “zita” ideale sembra essere più complicata del previsto. Nonostante l’impegno e la creatività, Casisa non ha ancora trovato l’anima gemella. Intanto, però, la sua vita professionale continua a pieno ritmo.Annandrea Vitrano, ex compagna artistica e ora ex fidanzata, firma la regia del suo prossimo spettacolo. Dal prossimo gennaio, infatti, Claudio Casisa sarà in tour in tutta Italia con il suo nuovo show, dal titolo “Spaiato”. Uno spettacolo che, ne siamo certi, sarà ricco di ironia e autoironia, proprio come lo conosciamo.Una separazione all’insegna della creatività e dell’amicizia. La storia di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano dimostra che l’amore può trasformarsi in un profondo legame di stima e collaborazione. E, nel frattempo, il comico palermitano continua la sua ricerca dell’amore, sempre con il sorriso sulle labbra.