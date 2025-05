CNDDU ricorda le stragi di Capaci e via D’Amelio e lancia l’iniziativa “Le Chiavi della Giustizia”

Comunicati Stampa

In occasione della Giornata Nazionale della Legalità, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende proporre una riflessione profonda su due tra i più gravi attentati mafiosi della storia italiana: le stragi di Capaci e di via D’Amelio; ferite indelebili che hanno segnato la coscienza collettiva del nostro Paese, rappresentando un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata. Il 23 maggio, infatti, ricorre il 33° Anniversario della strage in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Quarto Savona Quindici: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Trentatré anni fa Cosa Nostra, con inimmaginabile ferocia, colpì cinque persone di altissimo valore morale, simboli di dedizione alla Giustizia e allo Stato. L’asfalto squarciato dell’A29, dove esplose l’autobomba che uccise le vittime innocenti, diventò da quel momento emblema del dolore di un’intera nazione, dolore che non ha mai smesso di raccontarci la storia di un’Italia martoriata, ferita, ma non vinta.

La Mafia, specie tra gli anni ’80 e ’90, aveva inferto all’Italia ferite profondissime come il riciclaggio di denaro, il traffico internazionale di droga, omicidi efferati e stragi di vittime innocenti. Per ognuna di queste ferite il giudice Falcone aveva reagito con rigore e prontezza conducendo una lotta tenace e instancabile, animata da sacrificio, coraggio e una ferma fede nello Stato. Con il Pool Antimafia, insieme a Paolo Borsellino, avviò la stagione del maxi-processo di Palermo: il primo, grande, vero processo alla Mafia nella storia del nostro Paese. Indagò soprattutto sui cosiddetti “delitti politici” – gli omicidi di Reina, Mattarella e La Torre – senza lasciarsi fermare dalle ostilità interne alle istituzioni o dal clima di isolamento.

Nemmeno l’attentato fallito dell’Addaura, tre anni prima della sua morte, lo fece arretrare. Falcone sapeva dell’esistenza di “menti raffinatissime” che avevano reso la Mafia un nemico fino ad allora invincibile. Cosa Nostra, d’altra parte, conosceva molto bene le capacità investigative del giudice e aveva ormai capito che quel magistrato rappresentava una minaccia per l’intera struttura mafiosa.

Undici giorni prima dalla strage di Capaci, durante un convegno anti-droga a Roma, arrivò l’ultimo avvertimento per Falcone: un pizzino di morte, un bigliettino di carta che gli ricordava come la sua vita fosse nelle mani dei boss. Dopo neanche due settimane Cosa Nostra mise in atto la Strage di Capaci. La Mafia impiegò 1000 kg di tritolo per spegnere la voce del più onesto servitore dello Stato, ma fallì. Fallì perché da quel momento qualcosa cambiò.

Lo Stato si rialzò con le sue ferite ancora aperte e avviò una battaglia senza precedenti contro Cosa Nostra che non era assolutamente disposta a cedere: cinquantasette giorni dopo fu la volta del giudice Paolo Borsellino. Il 19 luglio 1992, in via D’Amelio, un secondo attentato mafioso uccise lui e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. Dopo la strage divenne un’arma anti-mafia, fino a partire con D.L 306/92, il regime del 41 bis – “il carcere duro” per i mafiosi – e il nostro Paese iniziò a cambiare.

La società civile si risvegliò. L’omertà cominciò a cedere il passo al coraggio, e una nuova coscienza collettiva prese forma. Si ricucì, non senza fatica, la frattura tra cittadini e istituzioni all’interno della quale si era infiltrato il virus della Mafia.

Ricordare queste pagine dolorose della nostra storia è un dovere morale e civile. Il 23 maggio è il giorno in cui l’Italia rinnova il suo impegno a essere una nazione fondata sulla Legalità e sulla Giustizia. Il CNDDU ritiene fondamentale trasmettere alle nuove generazioni la Memoria e l’esempio dei grandi uomini che hanno tracciato la strada da seguire per liberarci dai veleni della criminalità organizzata. Uomini come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime della mafia, che con coraggio e determinazione hanno scelto di lottare contro un sistema che sembrava invincibile.

La loro eredità non è solo un ricordo, ma un impegno costante a combattere ogni forma di violenza, intimidazione e abuso di potere. Il loro sacrificio ci insegna che la lotta contro la criminalità organizzata non è solo una battaglia giudiziaria, ma un impegno civile che riguarda tutti. È nostro dovere, come cittadini e come educatori, non solo ricordare, ma anche agire per preservare e promuovere la giustizia, la legalità e i diritti umani, nella consapevolezza che ogni singolo passo fatto nella direzione giusta è un passo verso un futuro migliore, più equo e più sicuro per tutti. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità che celebra l’impegno quotidiano per il rispetto della legge e dei diritti umani, invitiamo i colleghi-docenti della scuola italiana a coinvolgere i loro studenti in un’importante riflessione su questi temi, promuovendo una cultura della giustizia e del rispetto reciproco.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia l’iniziativa Le chiavi della Giustizia, un progetto volto a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori fondamentali della legalità e della giustizia. Attraverso attività didattiche, discussioni e momenti di confronto, gli studenti avranno l’opportunità di comprendere il ruolo cruciale che ognuno di noi gioca nel preservare e promuovere i diritti fondamentali partendo dalla Memoria della Strage di Capaci e dal sacrificio di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle vittime di mafia. Ogni gruppo di studenti potrà scegliere una chiave della Giustizia (es. Coraggio, Verità, Rispetto, Memoria, Responsabilità, Impegno, ecc.) e creare un prodotto digitale – podcast narrativo, video-didattico, presentazione multimediale – che interpreti quel valore. Gli alunni della scuola Primaria e dell’Infanzia potranno aderire all’iniziativa realizzando, con cartoncino, le chiavi simboliche della Giustizia da appendere in aula, racchiuse in un anello che rappresenta la comunità. Saremo come sempre lieti di condividere i lavori didattici degli studenti sia sul nostro sito che sulle pagine social, per valorizzare il loro impegno e la loro creatività e per sottolineare che l’impegno educativo che nasce dalla scuola può e deve contribuire a formare cittadini più consapevoli e responsabili.

Le chiavi della Giustizia che oggi custodiamo rappresentano il primo passo per un futuro di responsabilità e legalità per tutti. #LECHIAVIDELLAGIUSTIZIA

prof.ssa Rossella Manco

Segreteria Nazionale CNDDU