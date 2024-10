Codici Sicilia, Zammataro riconfermato come Segretario Regionale: “Siamo già al lavoro per gli impegni dei prossimi 5 anni”

Comunicati Stampa

L’ Avv. Manfredi Zammataro è stato riconfermato segretario regionale dell’associazione dei consumatori Centro per i Diritti del Cittadino – “CODICI SICILIA” nel corso dell’ultima assemblea. Un appuntamento a cui hanno preso parte delegati provenienti da ogni parte dell’Isola e che hanno provveduto anche ad eleggere il nuovo consiglio direttivo composto da Mario Manuele Campione, Giovanni Crimi, Vincenzo Maltese e Massimiliano Scalisi.

“Ringrazio la comunità di Codici Sicilia per la fiducia rinnovatami e auguro buon lavoro al nuovo consiglio direttivo. E’ stato un momento importante di confronto per fare un bilancio degli ultimi cinque anni e tracciare le linee guida fino al prossimo 2029- afferma il neo segretario regionale Zammataro- parliamo di un percorso che ci vedrà, come sempre, a fianco del consumatore nelle sue battaglie per la tutela dei suoi diritti sia a livello nazionale ed europeo. “Codici Sicilia” proseguirà a svolgere al meglio il suo ruolo di pungolo delle istituzioni affinchè le problematiche come il caro bollette, l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse dei mutui, e gli abusi delle banche, il sovraindebitamento, l’eccessiva pressione fiscale, e la tutela del diritto alla Salute siano al centro dell’agenda politica del paese. Tematiche che impattano nella vita di tutti i giorni. Inoltre continueremo il percorso di radicamento territoriale del nostro Ente con l’apertura di nuove sedi deputate a svolgere la funzione di centro di ascolto e tutela del cittadino/consumatore, con l’obiettivo di dare voce a tutte quelle persone che vogliono ottenere giustizia.”

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA