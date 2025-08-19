“Come si può spiegare?”, all’Agricantus di Palermo la comicità dissacrante di Mary Cipolla

Comunicati Stampa

Il Teatro Agricantus di Palermomercoledì 20 agosto alle ore 21 ospita una fuoriclasse e veterana della comicità nostrana, amatissima dal pubblico: chi, se non Mary Cipolla? L’attrice palermitana, amata tanto per le sue interpretazioni a teatro quanto per quelle che l’hanno vista sul grande schermo, proporrà al pubblico del teatro diretto da Vito Meccio il suo “Come si può spiegare?” titolo che parte da domanda di cui l’artista si servirà abilmente per tessere un filo conduttore atto a snocciolare una serie di pezzi teatrali, monologhi a personaggio e “chiacchierate” col pubblico.

Mary Cipolla nel corso dello spettacolo passerà in rassegna svariati argomenti senza temere i temi più scottanti come quelli legati al sociale e alla più stretta attualità: il ruolo della donna e la parità di genere, la bassa natalità italiana, il lavoro tra mobilità e tutele, i rapporti di coppia e anche l’intelligenza artificiale, per sfociare in una dissacratoria quanto esilarante indagine sui “mal di pancia” dell’anima e del corpo. Tra le sue tante maschere non mancherà qualche incursione della Signora Lo Piccolo, personaggio ormai iconico e molto caro al pubblico.

Mary Cipolla

Informazioni

Biglietti: € 14. Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/45221 Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20, tel. 091.309636.

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 20/08/2025

Data Fine: 20/08/2025

Ora: 21:00

Artista: Mary Cipolla

Prezzo: 14.00

Info:

