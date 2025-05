Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro Mauceri di Siracusa, grande successo per il primo spettacolo in corsia

Comunicati Stampa

È andato in scena oggi, nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Modica, il primo appuntamento degli spettacoli ideati dalla Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro Mauceri di Siracusa. Lo spettacolo “Sos Pupi” è stato accolto con entusiasmo dai piccoli degenti, incuriositi dall’interagire dei puppets, dei pupi, dei draghi e della dottoressa Clara che, come un medico un po’ sbadato, ha curato i suoi pazienti. Anche il personale medico e infermieristico, nonché i familiari dei piccoli pazienti sono stati partecipi dell’evento, mostrando il proprio plauso.

L’iniziativa, con cui la Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro Mauceri intende portare un po’ di buonumore nelle corsie d’ospedale, proseguirà con la tappa di domani a Ragusa e del 16 a Vittoria, per poi replicare tre spettacoli all’ospedale di Siracusa, il 21 maggio, il 4 e il 18 giugno, alla presenza di diverse figure istituzionali.

Entusiasta della riuscita dell’evento Alfredo Mauceri, direttore creativo della Compagnia dei Pupari del Teatro Alfeo Vaccaro Mauceri, che spiega: “Non ci stancheremo mai di sostenere che tali iniziative aiutano e rasserenano i bambini nel corso della loro permanenza in ospedale e fanno loro dimenticare, per un po’, i propri malesseri. Noi diamo appuntamento alle prossime tappe, sicuri che sarà tutto in linea con questa prima giornata”.