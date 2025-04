Con la pulizia della lapide di via Li Muli gli studenti aprono il 43° anniversario dell’uccisione di La Torre e Di Salvo

Comunicati Stampa

Saranno i più giovani a dare il via alle iniziative volte a celebrare il 43° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

A ritrovarsi, alle 10 di mercoledì 16 aprile in via Li Muli, luogo dell’uccisione di La Torre e del suo collaboratore Di Salvo, sarà una rappresentanza delle scuole palermitane “Ragusa-Moleti”. “Kiyohara-Parlatore”, “Pio La Torre”. Gli alunni della 5B della primaria “Arculeo Gramsci” saranno presenti anche con una performance dal titolo “La mattanza”. Come ogni anno, tutti insiene, ripuliranno simbolicamente la lapide che hanno adottato, dimostrando concretamente cosa vuol dire dare forza al valore della memoria.

Saranno presenti il presidente del Centro Studi Pio La Torre, Emilio Miceli. Porterà i saluti del sindaco di Palermo, l’assessore Fabrizio Ferrandelli.

