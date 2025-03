Con le Acli Catania “Donne in viaggio intorno al tè” alla scoperta dell’universo femminile

Comunicati Stampa

CATANIA- Si svolgerà sabato 8 marzo alle ore 16.30 l’incontro organizzato dalle Acli Catania e dal Coordinamento Donne Acli Catania dal titolo “Donne in viaggio intorno al tè” presso la sede provinciale dell’Associazione (Corso Sicilia 111).

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, l’associazione intende porre l’attenzione su un confronto e dibattito tra le partecipanti (l’evento è aperto a chiunque voglia unirsi) per discutere e approfondire tematiche legate al mondo femminile, al mondo del lavoro e della sfera personale.

Sarà un pomeriggio in cui le partecipanti si regaleranno un momento di “tè-rapia” ed insieme alla psicologa, dott.ssa Nunzia Aiello, si confronteranno davanti una fumante tazza di tè per fare, insieme, un viaggio nell’immenso mondo delle donne.

“La giornata dedicata alle donne – dichiara Laura Costa responsabile del Coordinamento Donne Acli Catania – potrà dirsi festa solo quando in ogni parte del mondo non regnerà più la discriminazione di genere e potremo essere certi che nessuna donna stia desiderando la libertà e il diritto di autodeterminarsi. Fino ad allora l’8 marzo potrà essere solo un’altra occasione per sostenere i diritti delle donne e abbattere gli stereotipi di cui ancora oggi è vittima”.

“Le iniziative messe in atto dal coordinamento donne delle ACLI si propongono di analizzare le criticità del ruolo delle donne nella società dando nel contempo supporto nel superare gli ostacoli ancora esistenti rafforzando gli strumenti che garantiscano la parità di diritti. Per far ciò – conclude Costa- è importante avere la possibilità di passare anche dal confronto consapevole e costruttivo come ci si propone con questo evento, che abbiamo fortemente voluto per dedicarci un viaggio tutto al femminile con un momento di tè-rapia!”

È possibile partecipare all’evento inviando una mail a aclicatania1@gmail.com.