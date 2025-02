CON.TE.M.P.LA : miglioramento lavorativo attraverso servizi di assistenza per i dipendenti

Lavoro

Attraverso la piattaforma online, è già possibile richiedere il voucher per l’iniziativa di welfare aziendale familiare

La Società Cooperativa Sociale “Opera Prossima” – in partnership con “San Francesco” s.c.s., il Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione (SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo, il Dipartimento Nazionale UNICOOP progettazione, C.E.D.A. s.c.s. e EBILCOOP – informa che attraverso la piattaforma online, è già possibile richiedere il voucher per l’iniziativa di welfare aziendale familiare CON.TE.M.P.LA (Conciliazione dei tempi per il miglioramento delle politiche sul lavoro).

L’iniziativa è finalizzata a migliorare il benessere lavorativo e a favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. I dipendenti che hanno fatto richiesta riceveranno un apposito link per accedere ai servizi.Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali (Avviso Conciliazione di vita-lavoro), offre ai dipendenti una serie di servizi sotto forma di voucher:

– Manutenzione: Interventi di manutenzione ordinaria su impianti elettrici, idrici, ecc.

– Baby Sitting: Supporto professionale per la gestione dei figli, con attenzione all’istruzione e all’educazione.

– Assistenza domiciliare: Supporto a familiari in condizioni di vulnerabilità con interventi a domicilio.

– Formazione: Corsi di alfabetizzazione digitale e aggiornamento sul pacchetto Office.

Il progetto mira a migliorare la produttività e la motivazione dei dipendenti, promuovendo strategie di welfare aziendale che favoriscano la conciliazione tra vita familiare e professionale. Inoltre, l’iniziativa intende ridurre le assenze lavorative e migliorare il benessere organizzativo complessivo.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere via email all’indirizzo pianidiwelfare@operaprossima.it o telefonare al numero 0933 981792, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 19:00.