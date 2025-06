Condotta antisindacale, Fillea Cgil di Catania, Enna e Siracusa presentano ricorso contro Cosedil Spa

Comunicati Stampa

Fillea Cgil Sicilia annuncia che “Fillea Cgil di Catania, Enna e Siracusa hanno presentato in tribunale ricorso affinché si possa porre fine alla condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 Legge 20 maggio 1970, n. 300, contro Cosedil spa, riconducibile alla famiglia Vecchio e al ruolo del consigliere delegato all’amministrazione che è il presidente pro tempore di Confindustria Sicilia. Si tratta di un importante gruppo imprenditoriale siciliano, impegnato nella realizzazione di numerose e importanti opere pubbliche in Sicilia e nel resto d’Italia. Questa decisione, da parte di Fillea Cgil, è il risultato di una situazione insostenibile che ha indotto il sindacato a difendere la propria rappresentatività ma, soprattutto, il diritto dei lavoratori alla tutela del contratto collettivo nazionale di lavoro e della loro libertà sindacale”.

Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, spiega: “Il ricorso si inserisce in un contesto in cui si registrano tentativi maldestri di utilizzare, nei rapporti di lavoro, deroghe ai diritti e alle tutele, frutto di decenni di contrattazione e impegno delle parti sociali che agiscono con senso di responsabilità civile. Fillea Cgil ritiene inaccettabile qualsiasi disegno che possa ledere tali fondamenta e che offende la storia del sindacalismo confederale”.

Pistorio aggiunge: “Ci troviamo di fronte a un attacco diretto ai diritti dei lavoratori. Non si deve rimanere in silenzio di fronte a quella che consideriamo una grave violazione e, richiamando l’insegnamento di Giorgio La Pira, ricordiamo che la democrazia è fondata sul lavoro e sul diritto eguale e non sulla carità. La nostra missione – conclude il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia – è quella di difendere i lavoratori, proteggere le conquiste attraverso il contratto nazionale, garantire che vengano rispettati tutti i protocolli e la trasparenza delle relazioni industriali”.