Confeuro: “Biometano per agricoltura sostenibile e transizione energetica”

Comunicati Stampa

“Confeuro esprime una valutazione positiva sull’edizione 2025 di Biogas Italy, organizzata dal CIB–Consorzio Italiano Biogas a Milano. Si tratta di un evento di grande rilievo, volto a tracciare le prospettive del settore biogas e biometano agricolo in Italia, un comparto strategico per l’economia nazionale e fondamentale per il processo di transizione energetica. In questo contesto, Confeuro accoglie altresì con favore le dichiarazioni del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, riguardo all’obiettivo di incrementare la produzione di biometano fino a quasi 6 miliardi di metri cubi entro il 2030. Un traguardo ambizioso ma necessario, che Confeuro condivide pienamente, nella prospettiva di uno sviluppo agricolo sempre più orientato all’agroecologia, alla sostenibilità e ai principi dell’economia circolare. Per questo, invitiamo il governo italiano a proseguire con decisione sulla strada della transizione energetica, tutelando al contempo i piccoli e medi agricoltori, che rappresentano il cuore pulsante del settore primario”.

Lo dichiara in una nota Andrea Tiso, Presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.