Consegna dei Diplomi per i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania

“La conclusione dell’anno accademico per l’I.T.S. Academy di Catania è un appuntamento istituzionale che va celebrato adeguatamente. Si tratta di un evento voluto da tutti coloro che, a vario titolo, lavorano incessantemente per il bene dei ragazzi che hanno frequentato i nostri corsi. L’importanza della formazione è legata al valore delle persone ed i cadetti presenti oggi testimoniano il nostro impegno continuo”. Queste le parole, cariche di significato, con cui il Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino ha aperto ufficialmente l’evento per la consegna dei diplomi ai cadetti che hanno frequentato i vari corsi dell’Accademia etnea.

Un momento di grande condivisione dove “fare sistema”, “essere inclusivi”, “condividere” e “essere risorsa” sono stati i concetti chiave dell’incontro. “Celebriamo la fine di un percorso formativo – prosegue il Direttore Morsellino – che si è sempre focalizzato sull’innovazione, sull’inclusione e sull’eccellenza. Un traguardo che rafforza il senso di appartenenza e la visione condivisa di un futuro formativo all’avanguardia”.

Nel corso dell’evento sono state consegnate dieci borse di studio, ad altrettanti cadetti meritevoli, finanziate dal RINA.

Il presidente dell’I.T.S. Academy Antonio Scamardella ha inoltre evidenziato il valore della comunità Accademica di Catania: “Parliamo di un grande sforzo di progettazione educativa, dialettica e di condivisione dei percorsi. L’Accademia dialoga con tutti i soggetti istituzionali e il mondo imprenditoriale che partecipano attivamente ai nostri corsi formativi. E’ con loro che apriamo un confronto continuo per migliorare le nostre performance e trovare soluzioni adatte allo scopo”.

Accanto a lui, il vice Presidente Tiziano Minuti in rappresentanza del mondo armatoriale, il vice Direttore di Alis Antonio Errigo e Giuseppe Maria Sassano nel ruolo di R.U.P. dell’I.T.S. Academy di Catania.

Numerose le autorità presenti in rappresentanza del mondo politico, imprenditoriale, sociale e istituzionale che, durante la manifestazione, sono salite sul palco per consegnare i diplomi ai cadetti. Gli intervalli musicali sono stati affidati alla pianista Claudia Aiello e al Soprano Margherita Maria Aiello.

Prima dei saluti conclusivi, un momento di forte commozione è stato dedicato alla memoria di Alessandro Thomas Scalzo, giovane cadetto scomparso tragicamente: a lui è stato riservato un lungo applauso.

