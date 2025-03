Consegnati i lavori per il Micro Asilo Nido di Carrabba di Mascali

Comunicati Stampa

In municipio, alla presenza del sindaco Luigi Messina, dell’assessore ai Lavori pubblici, Veronica Musumeci, sono stati consegnati i lavori del nuovo micro asilo nido di Carrabba. Presenti anche i rappresentanti legali dell’impresa aggiudicataria dei lavori con sede a Favara. Per quest’opera il Comune ha impegnato una spesa di 1 milione e 152 mila euro. Si tratta di fondi a valere sul Pnrr – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – ottenuti dal Comune di Mascali che ha aderito all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell’Economia. Il nuovo asilo nido di Carrabba, che sorgerà in via Giuseppe La Spina, un’arteria in forte espansione abitativa, potrà ospitare fino a 48 bambini di età compresa tra 0 e 2 anni. La struttura, che si svilupperà su un unico livello con una superficie lorda complessiva di 546,30 mq, sarà suddivisa in due sezioni: una per i lattanti e una per i divezzi. L’asilo sarà dotato di ampi spazi soggiorno, sezioni per divezzi e servizi igienici organizzati in due zone distinte: una zona “pulita” con lavabi a canale, fasciatoio e lavatoio, e una zona dedicata ai vasi. All’interno delle due sezioni è prevista la refezione. Il sindaco Luigi Messina ha espresso grande soddisfazione per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza dell’opera per la comunità di Carrabba e per le famiglie di Mascali. Anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Veronica Musumeci, ha manifestato il suo compiacimento per la realizzazione di un progetto che – ha precisato – “rappresenta un importante investimento sul futuro dei bambini e delle famiglie del territorio”. “L’avvio dei lavori per il nuovo micro asilo nido di Carrabba – sottolinea il sindaco Luigi Messina – è un segnale concreto dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le esigenze delle famiglie e del suo impegno a investire sul futuro dei bambini, garantendo loro un ambiente educativo sicuro e stimolante”.