Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo al via il seminario “Le nuove estetiche musicali nel XXI secolo”

Comunicati Stampa

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo avvia un altro importante evento all’interno delle proprie attività con l’iniziativa “LE NUOVE ESTETICHE MUSICALI NEL XXI SECOLO” – Seminari Incontri con Musicologi e Compositori a cura del Professore Frederico Alba, docente di Storia della Musica del Conservatorio.

Appuntamento con il Seminario venerdì 14 giugno a partire dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso la Sala Mannino con la partecipazione di Paolo Petazzi, Anna D’Errico, Daniela Terranova. “Di natura sottile, l’esplorazione di texture instabili e mutevoli – scrive la compositrice Daniela Terranova – è spesso il punto di partenza del mio lavoro, rivelandosi terreno fertile per scelte compositive che superano l’aspetto propriamente figurativo, cercando di evocare piuttosto che raccontare, disegnando arcate formali di ampio respiro attraverso la graduale metamorfosi dei gesti sonori iniziali. Il segno musicale appartiene così a un alfabeto oscuro che permette di penetrare la psicologia metafisica degli oggetti esplorando le zone liminari del suono come spazi di osservazione sconosciuti, che si aprono a nuove e ricche relazioni semiotiche. Insieme a Paolo Petazzi e alla pianista Anna D’Errico – che eseguirà dal vivo A Landscape in My Hands e Scratching Memories – ci addentreremo nella complessa relazione tra immaginario compositivo e gestualità dell’interprete, per avvicinarci alla natura astratta delle idee che danno forma alla mia produzione compositiva”

La giornata continua con il Recital presso la Sala Ferrara alle 18.30 con la partecipazione di:

ANNA D’ERRICO PIANOFORTE

Daniela Terranova, Scratching Memories (2020)

Claude Debussy, dai Préludes, Livre I (1909-1910):

Voiles

Ce qu’a vu le vent d’Ouest

La sérénade interrompue

La cathédrale engloutie

Ferruccio Busoni, Berceuse (Elegia n. 7) (1907)

Francesco Filidei, Berceuse (2018)

Daniela Terranova, A Landscape In My Hands (2017)

Ingresso libero su prenotazione alla email fredico.alba@conservatoriopalermo.it

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii