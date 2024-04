Conservatorio Scarlatti: aperti i Bandi di ammissione per i corsi per l’Anno Accademico 2024-2025

Musica

I corsi sono quelli Propedeutici e di Formazione iniziale

Il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo informa che sono aperti i bandi di ammissione per i Corsi Propedeutici e di Formazione iniziale per l’Anno Accademico 2024 –2025.

La domanda di partecipazione ai Corsi di Formazione Iniziale dovrà essere presentata dal 1° aprile sino al 31 maggio 2024, mentre quella relativa ai Corsi Propedeutici potrà essere presentata a partire dal 2 aprile sino al 17 luglio. Per entrambe le richieste si dovrà effettuare la registrazione tramite il portale www.isidate.net.

Si elencano qui di seguito i corsi attivati per i quali è possibile fare richiesta di ammissione ai Corsi Propedeutici: arpa, arpa rinascimentale barocca, basso tuba, canto, canto rinascimentale barocco, chitarra, clarinetto, clarinetto storico, clavicembalo e tastiere storiche, composizione, contrabbasso, cornetto corno, corno naturale, corsi jazz (basso elettrico, batteria e percussioni jazz, canto jazz, chitarra jazz, clarinetto jazz, contrabbasso jazz, pianoforte jazz, sassofono jazz, tastiere elettroniche, tromba jazz, trombone jazz, violino jazz) didattica della musica, direzione di coro e composizione corale, direzione d’orchestra, eufonio, fagotto, fagotto barocco, fisarmonica, flauto, flauto dolce, flauto traversiere, liuto, mandolino, musica elettronica, musica vocale da camera, oboe, oboe barocco e classico, organo, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, tromba rinascimentale e barocca, trombone, trombone rinascimentale e barocco, viola, viola da gamba, violino, violino barocco, violoncello, violoncello barocco.

Gli esami di ammissione ai Corsi Propedeutici si svolgeranno dal 16 al 17 settembre 2024 quelli ai Corsi di Formazione iniziale dal 18 al 21 giugno 2024.

Per l’ammissione ai Corsi di Formazione Iniziale per gli strumenti arpa, basso elettrico, basso tuba, batteria e percussioni jazz, canto, canto jazz, chitarra, chitarra jazz, clarinetto, clarinetto jazz, clavicembalo e tastiere storiche, composizione, contrabbasso, contrabbasso jazz, corno, eufonio, fagotto, fisarmonica, flauto, flauto dolce, mandolino, oboe, organo, pianoforte, pianoforte jazz, sassofono, sassofono jazz, strumenti a percussione, tromba, trombone, viola, violino, violino barocco, violino jazz, violoncello, sono previste due prove: a) programma libero della durata massima di 10 minuti (anche con altro strumento); b) prove attitudinali. In assenza di competenze specifiche lo studente potrà sostenere esclusivamente le prove attitudinali.

Tutte le info su www.conservatoriopalermo.it.

