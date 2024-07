Da “A Sky Full of Stars” “A Sky Full of Cenere”, il passaggio è breve: l’avventura disavventura di una coppia catanese

Musica e intoppi

Il piano B di Chiara e Sergio per poter assistere, a Roma, al concerto deii Coldplay

Un’avventura nella disavventura. Domani sera, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il primo dei quattro appuntamenti live dei Coldplay in Italia. Tanti i siciliani che saranno presenti, forse. “Mamma Etna”, infatti, ha momentaneamente sospeso il sogno di tanti siciliani di esserci all’evento dell’anno. Gli appuntamenti live dei Coldplay sono dei concerti unici nel panorama musicale mondiale. Tra i siciliani che stanno vivendo questa disavventura ci sono i catanesi Chiara e Sergio, ma non si sono persi d’animo. Stamattina, alle ore 11.35, arrivati al parcheggio dell’aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati avvisati, prima dal parcheggiatore e poi da una mail della compagnia aerea, che il loro volo era stato cancellato a causa della cenere vulcanica. Ecco che, in pochi istanti, sembra svanire il sogno di assistere al concerto dei Coldplay. Chiara e Sergio, però, escono dal “cilindro” il loro piano “B”. “Abbiamo deciso di correre subito dal meccanico – dicono i due fidanzati catanesi – per un controllo approfondito alla nostra auto. Gomme, olio e freni perfetti. Si parte”. Senza pensarci troppo, la coppia catanese ha deciso di andare a Roma a bordo della propria utilitaria. Attraverso lo stivale per raggiungere la band dei record. Tra l’altro acquistare i biglietti per il concerto è stata una vera fortuna.

Sono stati venduti in pochi minuti, diversi mesi prima dell’evento. “La compagnia aerea – spiegano i due giovani catanesi – con una mail ci avvisava che il volo poteva essere riprogrammato forse domani mattina. Il forse ci ha spaventato molto, anche perché non sappiamo cosa potrebbe succedere domani mattina con Mamma Etna”. “Tra l’altro – spiega Chiara – da una settimana ho un problema alla schiena e sto assumendo un medicinale abbastanza forte. Non posso rischiare di arrivare pochi attimi prima dell’inizio del concerto. La mia schiena mi tornerebbe il conto seduta all’interno dello stadio”. Il navigatore all’interno della macchina di Chiara e Sergio, che, comunque, assisteranno per la terza volta al concerto dei Coldplay, segna l’arrivo nella capitale alle ore 21.30. Una volta arrivati, citando il loro gruppo preferito, potranno cantare “A Sky Full of Cenere”…