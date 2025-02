Da Acate al Kenya per supportare “Zia Pina”, che ha adottato 18 ragazzi: la raccolta fondi di Biagio Senia

Solidarietà

La raccolta ha già totalizzato 9mila euro

“Aiutiamo Zia Pina in Africa”. È l’iniziativa, lanciata su GoFundMe da Acate e già arrivata a novemila euro, di Biagio Senia, “ragazzo adulto che ama viaggiare” col suo furgoncino, raccontando le sue avventure sui social. “Biagiuzzo” in questo momento si trova in Kenya, dove sta facendo volontariato insieme a Giuseppina, per tutti “Zia Pina”, che ha adottato diciotto figli: quindici ragazze e tre ragazzi.

“Prima che Zia Pina se ne occupasse – racconta – ,nessuno di loro andava a scuola o riceveva una giusta educazione. Oggi, fortunatamente, alcuni hanno già un diploma e il resto frequenta regolarmente la scuola”. “Come fa e come farà Zia Pina a crescere diciotto persone? Grazie all’aiuto di alcune donazioni e alla sua pensione, è riuscita a farlo! Purtroppo – prosegue Biagio – dopo il Covid ha avuto un calo di aiuti e, come mi ha confidato, negli ultimi anni ci sono state delle difficoltà”.“Faccio questa raccolta fondi – scrive – per supportare il suo progetto e contribuire alle sue spese giornaliere, che vi assicuro non sono per niente poche”. Le donazioni sono state più di trecento. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-zia-pina-in-africa.