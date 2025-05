Da Maradona a Caltanissetta: la storia di Cimmaruta

Comunicati Stampa

È la straordinaria vicenda di Giuseppe Cimmaruta, talento partenopeo che negli anni ’80 ebbe il privilegio di giocare al fianco di El Pibe de Oro. Durante la stagione del primo storico scudetto del Napoli, compì una scelta fuori dagli schemi: con cuore e coraggio, lasciò la Serie A per trasferirsi in Sicilia e contribuire alla salvezza della Nissa sport club, allora guidata dal presidente Giovanni Imbergamo.

A raccontare questa pagina affascinante di sport e umanità è IL NISSENO.com, blog e social community attenta alle storie che uniscono calcio e territorio. Cimmaruta, nato nel 1963 all’ombra del Vesuvio, era un centrocampista dotato di tecnica sopraffina e visione di gioco. Debuttò in Serie A il 24 novembre 1985, subentrando a Bruno Giordano in un Napoli-Udinese terminato 1-1. In quella stagione, la formazione allenata da Ottavio Bianchi annoverava autentiche leggende: Ciro Ferrara, Salvatore Bagni, Eraldo Pecci e, naturalmente, Diego Armando Maradona.

Nel gennaio del 1987, rispondendo all’appello della società siciliana, Cimmaruta approdò a Caltanissetta. Esordì il 18 gennaio contro la Turris, dimostrando fin da subito grande generosità e spessore tecnico. Giocatore duttile e determinato, fu spesso schierato in diversi ruoli a centrocampo, incarnando le qualità evocate nella celebre canzone di Francesco De Gregori La leva calcistica della classe ’68: coraggio, altruismo e fantasia.

Uno dei pochi al mondo ad aver avuto il privilegio di giocare sia con che contro Maradona, Cimmaruta lo affrontò a anche nella Coppa Italia 1984-85, quando militava nel Pescara: in quell’occasione si registrò una delle prodezze più spettacolari del campione argentino, una rovesciata da terra rimasta nella memoria.

La sua esperienza a Caltanissetta rappresenta ancora oggi un esempio di dedizione e amore per il calcio, capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia della Nissa sport club e nel cuore dei tifosi biancoscudati.

