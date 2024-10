Comunicati Stampa

Dal 1 ottobre all’11 ottobre 2024, l’ Off dell’Off è la prima delle 4 sezioni che compongono il Catania Off Fringe Festival.

Le periferie e i giovani sono al centro del progetto “OFF dell’OFF”, in rete con le scuole e le associazioni territoriali, per un’originale “rialfabetizzazione” artistica ed emozionale delle nuove generazioni. Laboratori, spettacoli, incontri, dibattiti e progetti speciali per il coinvolgimento diretto di oltre 200 studenti agli spettacoli del Fringe con il format Lo Studente in Giuria a cura di Francesca Vitale.Attori e performer catanesi sono protagonisti del programma, che si articolerà in diverse discipline artistiche performative: monologhi teatrali, clownerie, circo, giocoleria, commedie, reading, laboratori-spettacolo di danza, canto.

Un ringraziamento speciale va a presidi, coordinatori e al corpo dei docenti delle scuole e delle associazioni di rete che collaborano in maniera entusiastica alla riuscita del progetto:l’I.C. “P.S. Di Guardo-Quasimodo”; I.C. “Italo Calvino”; I.O.S. “Angelo Musco”; Liceo Classico “Mario Cutelli”; Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”; Punto Luce Catania-Save The Children Onlus, Wonderlad Lad ETS.Questi gli spettacoli che compongono il programma Off dell’Off con introduzioni e dibattiti o laboratori:

CI SONO DONNE CHE … di e con Egle Doria Ci sono donne che … E’ un recital che indaga l’universo femminile. Quello narrato e quello vissuto. Si racconterà il coraggio delle donne che …da ieri ad oggi.

VERSO OZdi e con Egle DoriaUno spettacolo per capire se siamo spaventapasseri, Uomo di latta o Leone; e come i protagonisti della fiaba scoprire, grazie al nostro Oz, di possedere cervello, cuore e coraggio.

DISCORSO SU NOI ITALIANIdi Giacomo Leopardi con Sabrina Tellicoci sono uomici che provano paura, non posseggono le parole per descrivere la propria infelicità e poi ci sono donne che vorrebbero essere utili.

IL CLOWN NELLA VALIGIAdi e con Adriano Aiello Un clown entra in scena con una valigia per eseguire alcuni numeri ma è troppo impacciato per eseguirli correttemente.

APORIAcon Giorgioliereuno spettacolo che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la giocoleria sperimentale e la clownerie, rompendo ogni schema, arricchendo ogni momento con risate contagiose.

LABORATORIO DI TEATRO VIAGGIO EMOTIVOa cura di Egle Doria

Il laboratorio condurrà i partecipanti in un percorso di educazione sentimentale attraverso il teatro e il linguaggio verbale e non verbale della sperimentazione pedagogica.

VOCI D’IN-CANTOa cura di Salvo DiscaLo stage ha l’obiettivo di indagare la voce da un punto di vista canoro e far fare ai partecipanti l’esperienza di cantare in coro.DANZA CREATIVAa cura di Valeria GeremiaTramite tecniche e giochi si lasceranno i rgazzini enrtare in un percorso dove oltre a scopreire le qualità e le tedenze dei loro corpi, ne assaporeranno il piacere di un muoversi fluido.

Lo Studente in Giuria è una full immersion per formare dei giovani critici avvicinandoli in modo creativo, stimolante e approfondito al mondo del teatro. I momenti didattici mireranno alla formazione di un’apposita giuria di giovani che avrà la responsabilità di visionare un numero minimo di 6 spettacoli, a loro scelta tra i 59 in programma della sezione Fringe, in modo da stabilire l’assegnazione del premio F.I.L. (Felicità Interna Lorda) allo spettacolo che essi riterranno più meritevole sulla base di criteri e dei parametri appresi nel corso degli incontri preparatori.Il Fringe Catania Off, in collaborazione con la Città Metropolitane di Catania, in una visione di espansione territoriale del festival, da quest’anno allarga i suoi confini coinvolgendo anche il Comune di Mascalucia con spettacoli e focus a Villa Chiara e al Teatro Stabile Mario Re ma anche ad Aci Castello con due sale performative al Four Point By Sheraton.L’Off dell’Off, come detto anticipa le altre 3 sezione del Catania Off Fringe Festival ideato e diretto da Francesca Vitale e da quest’anno fondatori del Fringe Italia Off, un network che unisce i Festival di Milano e Catania quali referenti Italiani del circuito internazionale del World Fringe.CATANIA VILLAGE OFF dal 15 al 27 OTTOBRE – LE CIMINIERE | CENTRO FIERISTICO Biglietteria / InfoPoint / Eventi Il VILLAGE OFF è il centro e cuore del festival. Punto di incontro tra compagnie, operatori, pubblico. Luogo di mostre, incontri e focus, presentazioni di libri, eventi e cooncerti, punto ristoro del Fringe e tanto altro. Il Village è anche ticket e info point. CATANIA IN Una serata al Teatro Sangiorgi per inaugurare e raccontare il Festival. Durante la serata percorreremo le tappe del “Viaggio” e i nostri testimonial dialogheranno con il pubblico e saranno anfitrioni prestigiosi per gli artisti e le compagnie che costellano il programma del CATANIA OFF.