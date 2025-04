Davide Lo Surdo: La Statua in Danimarca e il Nuovo Album di un’Icona Storica

Musica

Il riconoscimento lo consacra come uno dei chitarristi più importanti della storia

Il ricordo eterno è riservato a coloro che segnano in modo indelebile il corso della cultura, il chitarrista italiano Davide Lo Surdo è stato insignito di un onore che appartiene alla sfera del mito: una statua in bronzo eretta in suo onore nella città danese di Aarhus. Questa onorificenza lo colloca tra i pochi artisti viventi ad aver ricevuto un tale onore, affiancandolo a miti come Mick Jagger, Ringo Starr e Paul McCartney.

La sua fama è consolidata nella storia della musica, grazie a un primato riconosciuto da Rolling Stone Brasile che lo incorona come il chitarrista più veloce mai esistito. Questo riconoscimento lo consacra come uno dei chitarristi più importanti della storia.

Il suo nuovo progetto discografico, intitolato 27 e in uscita il 27 maggio, rappresenta un ulteriore tassello della sua carriera. Il numero scelto, ricco di riferimenti simbolici, richiama la perfezione del numero tre elevato alla terza potenza e allude alla sacra Trinità, conferendo all’opera un’aura spirituale oltre che musicale.

Anche i musei hanno riconosciuto il valore della sua eredità: due delle sue chitarre sono custodite in importanti collezioni. Una si trova al Sigal Music Museum negli Stati Uniti, accanto agli strumenti di grandi della musica come Mozart e Chopin, mentre l’altra è ospitata nel Museo Nazionale di Cuba, segno della sua risonanza culturale a livello internazionale.

Infine, la sua presenza è stata immortalata anche nella letteratura musicale: il libro Rock Memories Vol. 2 di Maurizio Baiata lo include accanto a mostri sacri del rock come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.

In questo modo, tra statue commemorative, musei e pubblicazioni storiche, Davide Lo Surdo si conferma come una figura leggendaria, che sarà ricordata per sempre.