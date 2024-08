Davide Merlino confermato anche per il 2025 ambasciatore Doc Italy: “Un’onore e una responsabilità nel mondo dello Street Food”

Eccellenza

Il riconoscimento non solo premia il talento e l'impegno ma sottolinea anche l'importanza crescente del settore dello Street Food nella promozione delle tradizioni culinarie italiane

Un nuovo capitolo di eccellenza si apre per Doc Italy con la conferma di Davide Merlino come Ambasciatore e Delegato Nazionale dello Street Food per il 2025. Questo riconoscimento non solo premia il talento e l’impegno ma sottolinea anche l’importanza crescente del settore dello Street Food nella promozione delle tradizioni culinarie italiane.

“Essere nominato Delegato Nazionale dello Street Food è un immenso privilegio”, ha dichiarato Merlino. “Sono onorato di continuare a far parte della grande famiglia Doc Italy. Ringrazio Tiziana Sirna per la stima e la fiducia che ripone in me da ormai tanti anni. Questo ruolo rappresenta una grande responsabilità e mi impegnerò al massimo per promuovere e sostenere il settore dello street food in Italia.”

Un Riconoscimento Importante per il Settore dello Street Food

La nomina di Merlino è cruciale per il supporto e la promozione dei vari settori e territori italiani. I Delegati Doc Italy, sono incaricati di monitorare e collaborare con professionisti di spicco, segnalando al direttivo coloro che meglio rappresentano i valori e la qualità dell’associazione. Ogni Delegato, inoltre, ricopre anche il ruolo di Ambasciatore e Maestro, unendo competenze e responsabilità per garantire l’eccellenza in ogni ambito.

Il Ruolo dei Delegati Doc Italy

Nato nel 2024, il ruolo di Delegato Doc Italy è diventato essenziale per la crescita e il funzionamento dell’organizzazione. I Delegati sono responsabili di supportare il proprio settore o territorio di competenza, confrontarsi con colleghi e conoscere personaggi di grande spessore, valutando la loro conformità tra fama e fatti, spessore umano e modi. Questo processo è finalizzato a segnalare al direttivo i professionisti più idonei. Essi monitorano anche i Maestri e gli Ambasciatori in carica, diventando punti di riferimento per l’organizzazione e professionisti al servizio dell’associazione.

La Piramide Doc Italy

La struttura organizzativa di Doc Italy si basa su una piramide composta da Delegati, Ambasciatori e Maestri, garantendo un sistema integrato di rappresentanza e promozione delle eccellenze italiane. Questo modello assicura che ogni settore e territorio sia adeguatamente rappresentato e sostenuto, mantenendo alti standard di qualità e professionalità.

Impegno e Passione nel Settore dello Street Food

Davide Merlino, noto per il suo impegno e la passione nel mondo del cibo di strada, ha sempre lavorato per valorizzare e promuovere le tradizioni culinarie italiane. La sua nomina a Delegato Nazionale dello Street Food è un riconoscimento del suo lavoro instancabile e della sua dedizione.

“La mia missione è quella di sostenere e promuovere il settore dello street food in Italia,” ha aggiunto Merlino. “Questo ruolo mi permette di rappresentare e valorizzare un settore che è parte integrante della cultura italiana. Continuerò a lavorare con passione e dedizione per raggiungere questi obiettivi”.