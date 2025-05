Dazi, Tiso (Confeuro): “Ok intesa USA-Cina. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura

Confederazione

“Accogliamo con favore l’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina al summit di Ginevra sulla sospensione parziale dei dazi: un primo passo importante che dimostra come, anche in materia di commercio globale, la via del dialogo e della diplomazia sia la più utile ed efficace”, sottolinea Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo. “L’attuale scenario economico internazionale – continua Tiso – impone all’Unione Europea di agire con tempestività e responsabilità. È fondamentale evitare che le tensioni commerciali penalizzino ulteriormente l’economia del continente e, in particolare, il settore primario, già duramente colpito da crisi energetiche, climatiche e di mercato Per questo – conclude il presidente nazionale Confeuro – sollecitiamo le istituzioni europee a ricercare un punto di contatto costruttivo con gli Stati Uniti, ma anche a rafforzare e diversificare i rapporti commerciali con altri paesi. L’obiettivo dev’essere chiaro: rilanciare l’export delle eccellenze agroalimentari italiane ed europee, sostenendo concretamente il lavoro e il futuro degli agricoltori”.