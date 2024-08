Disegnato e realizzato il Premio per gli “Ambasciatori Mandorla di Avola”

Nel Siracusano

La realizzazione affidata a un team di rinomata esperienza

Disegnato e realizzato il prestigioso riconoscimento “Ambasciatori Mandorla di Avola”: sarà una scultura che rappresenta il mallo della mandorla, modellato in pietra, da cui fuoriesce uno spicchio realizzato in legno di mandorlo, simbolo della preziosità di questo frutto. La composizione è poi poggiata su un elemento in corten, dove andrà l’incisione del nome del riconoscimento, dando così al premio senso di robustezza e durabilità nel tempo.

«Con grande entusiasmo – spiegano gli ideatori del riconoscimento, l’associazione Strade di Sicilia – possiamo annunciare di aver affidato la realizzazione materiale del premio che sarà consegnato durante la serata del 13 settembre al Teatro Garibaldi di Avola, a un team di rinomata esperienza. È stato disegnato e progettato dall’architetto Felice Romano, noto per le capacità di fondere arte e territorio in creazioni uniche. La realizzazione delle “statuette”, poi, è stata affidata a due artisti siciliani di talento: lo scultore Antonio Rossitto e Pierpaolo Forte di Officina Arte. Entrambi hanno accolto con entusiasmo la sfida di trasformare il progetto dell’architetto Romano in un’opera tangibile, mettendo a disposizione la loro maestria e passione per dare vita a un riconoscimento che celebra la tradizione e la qualità della Mandorla di Avola».

L’architetto Felice Romano si è detto onorato di poter disegnare il Premio, sottolineando come ad ispirare il progetto ci siano state le bellezze e la storia di Avola. «È un privilegio – commenta – poter contribuire con la mia visione a un riconoscimento che celebra una delle eccellenze del territorio».

La cerimonia di premiazione è in programma il 13 settembre al Teatro Garibaldi di Avola. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Strade di Sicilia in collaborazione con il Consorzio della Mandorla Avola e il Comune di Avola. Saranno 5 i riconoscimenti assegnati che andranno ad aziende o professionisti che si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio della Mandorla Avola. I nomi saranno presto svelati.

