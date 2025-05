Domenica ecologica a Riposto, il 1° giugno doppia mobilitazione sulle spiagge

Ambiente

L’evento, che si svolgerà presso la spiaggetta antistante al viale Amendola, è aperto a tutti i cittadini e alle famiglie

Riposto si mobilita per il rispetto dell’ambiente e la cura del territorio. Domenica 1° giugno, dalle ore 9:30, si svolgerà l’iniziativa ‘Operazione Spiagge Pulite’, promossa dal Comune di Riposto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, il gruppo Softair Team Sioux e l’associazione Cleaning with Bongae. L’evento, che si svolgerà presso la spiaggetta antistante al viale Amendola, è aperto a tutti i cittadini e alle famiglie. L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, dall’altro restituire bellezza e dignità ad un tratto di costa molto amato e frequentato, in vista della stagione estiva.

La mattina dello stesso giorno si terrà anche una seconda importante iniziativa ecologica: la pulizia straordinaria della spiaggia di Praiola a Carruba, promossa dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il gruppo scout CNGEI Riposto e con il patrocinio del Comune. Una giornata di attenzione per l’ambiente per rafforzare il legame tra cittadini e territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA