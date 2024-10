Donazione di un defibrillatore alla Ǫuestura di Catania: un importante passo per la sicurezza della comunità

Solidarietà

Una significativa cerimonia di consegna di un defibrillatore presso la Ǫuestura di Catania, grazie alla collaborazione tra il Leo Club – Catania Val Dirillo (associazione giovanile Lions International), l’associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.” e la Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (S.I.U.L.P.) di Catania. Il dispositivo, fondamentale per la sicurezza pubblica, è stato acquistato con i fondi raccolti durante il terzo Torneo di Padel, tenutosi dall’8 aprile al 9 maggio 2024, presso la struttura “21 PADEL” di Misterbianco (CT). La cerimonia di inaugurazione, che si è svolta al Polivalente della Polizia di Stato a San Giuseppe La Rena, ha visto la partecipazione del Ǫuestore di Catania, Giuseppe Bellassai, delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, sottolineando l’importanza di investire nel benessere e nella sicurezza della collettività.

Gabriele Spampinato, presidente del Leo Club – Catania Val Dirillo (associazione giovanile Lions International), ha dichiarato: “Ǫuesta donazione rappresenta il nostro impegno concreto per la

comunità. Crediamo fortemente che ogni cittadino debba avere accesso agli strumenti necessari per intervenire in caso di emergenze. Il nostro obiettivo è sensibilizzare sempre di più su questi temi e fare la differenza.” Antonio Barresi, presidente dell’associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.”, ha aggiunto: “Operare nel sociale è la nostra missione. Con la donazione di questo defibrillatore, speriamo di contribuire a salvare vite e a promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della prevenzione.” Infine, Giuseppe Scaccianoce, Segretario Provinciale del S.I.U.L.P. di Catania, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni locali: “La sinergia tra istituzioni e società civile è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane della nostra comunità. Ǫuesta donazione è solo il primo passo verso un impegno più ampio, che punta a garantire sicurezza e prontezza d’intervento.” A seguito della donazione, saranno organizzate lezioni gratuite di informazione e formazione sulla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’uso del defibrillatore, rivolte alla popolazione. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del pronto intervento in caso di emergenze cardiovascolari, diffondendo conoscenze salvavita che possono fare la differenza in situazioni critiche.

