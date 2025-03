“Donne siciliane illustri: conferenza alla scoperta delle grandi figure femminili dell’Isola”

Scuola

La conferenza il 12 marzo nell'istituto Pizzigoni di via Siena

L’Istituto Pizzigoni Carducci di Via Siena a Catania ospita il 12 marzo 2025, alle ore 17:00, una conferenza dal titolo “Donne Siciliane Illustri”, a cura della Prof.ssa Marinella Cocuzza Ferlito. L’evento offrirà un affascinante viaggio attraverso la storia, mettendo in luce le figure femminili che hanno contribuito in modo determinante alla cultura, all’arte e alla società siciliana. Un’opportunità unica per conoscere le storie di donne che, con coraggio e talento, hanno scritto pagine fondamentali della storia dell’isola. L’incontro, che si terrà nell’Auditorium dell’Istituto, è aperto a tutti gli interessati.