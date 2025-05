Dopo la sfida lanciata da JA Idee in Azione 2025, l’ITS Academy NTV A. Volta presente con due Progetti alla premiazione

Comunicati Stampa

JA Idee in Azione è il progetto accolto con grande entusiasmo dagli studenti dei Corsi ITS di specializzazione per Tecnico Specialista Biomedicale e Informatico Biomedicale dell’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta, che dopo diversi incontri e lezioni realizzate da esperti del settore, erano presenti alla premiazione finale sull’idea di business vincente che ha concorso alla challenge regionale. Team imprenditoriali ne hanno curato la gestione, dal concept alla progettazione del modello di business, fino a giungere al prototipo del prodotto/servizio. Si è concluso così oggi ai Cantieri Culturali alla Zisa, con la premiazione del Progetto che meglio ha realizzato i parametri stabiliti da JA Idee in Azione 2025, un programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia (JA Italia) che introduce i giovani alla cultura dell’autoimprenditorialità.

È Safe Band la start up ideata dagli studenti dell’ITS “E. Majorana” di Milazzo e vincitrice della finale regionale di Next GI 2025 che porta la firma dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia e JA Italia, con il contributo di BAPS e Unioncamere Sicilia, in collaborazione con Sicindustria, Gruppo Giovani di Confindustria Catania, Ance Catania, Ance Siracusa, Gruppo Giovani Ance Sicilia. Quattrocento studenti partecipanti, 40 imprenditori di Confindustria Sicilia appartenenti ai Gruppi Giovani di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. Quattordici scuole coinvolte nelle stesse province, dieci idee di start up alla finale regionale di oggi ,tra cui l’I.T.S. Academy Nuove Tecnologie della Vita A. Volta. “L’innovazione è la chiave di volta per la competitività delle imprese, vedere questo vivacissimo interesse per l’innovazione tra i giovani studenti delle scuole superiori è per noi Giovani Imprenditori Confindustria Sicilia un segno di grande interesse e soddisfazione”, così interviene Edoardo La Ferla, presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia.

I progetti selezionati e presenti oggi che hanno rappresentato l’I.T.S. Academy NTV A. Volta, sono stati SmartDiet, un progetto che punta a rivoluzionare il mondo della nutrizione combinando monitoraggio scientifico, intelligenza artificiale ed ecosistema connesso di utenti, nutrizionisti e produttori di alimenti sani, e CompliHealth una piattaforma innovativa progettata per semplificare e automatizzare la gestione della compliance nel settore sanitario.

Sull’iniziativa interviene Maria Pia Pensabene, presidente dell’I.T.S. Academy NTV A. Volta: “desidero esprimere la nostra profonda soddisfazione per i risultati ottenuti in questo importante percorso che oggi si completa, grazie all’impegno collettivo di studenti, docenti e partner industriali. Il Progetto JA Italia 2025 “Idee in azione” è stato un’occasione straordinaria di crescita per le nostre ragazze e i nostri ragazzi: è stata un’edizione fatta di sfide, menti fresche, capacità di lavorare in team e approccio innovativo. La nostra mission resta quella di formare tecnici professionisti di altissimo livello, capaci di rispondere alle richieste di competenze tecniche e tecnologiche di un mercato del lavoro in continua evoluzione e sempre più sfidante. L’ambito biomedicale e delle biotecnologie, insieme alla chimica, rappresentano settori strategici per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, guardando ai quali i nostri giovani possono concretamente e con successo progettare il loro futuro. Complimenti da tutti noi alla start up vincente dell’ITS E. Majorana di Milazzo che premia l’impegno e le capacità di giovani che si affacciano al mondo dell’imprenditoria”.