“Dove nascono le viole”: tra leggenda e poesia a Palermo un dramma antico dannatamente moderno

Andrà in scena il 18 dicembre alle ore 21.00

Con una straordinaria sintesi tra storia e leggenda, antico e moderno, poesia e realtà, Lucia Incarbona porta sul palco “Dove nascono le viole”. Un viaggio nel tempo che si preannuncia emozionante. Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 andrà in scena a Palermo il quarto spettacolo della prima stagione “Trame e miraggi” 2024/2025. Rassegna organizzata da Panormos Officina Artistica in collaborazione con L’Incanto di Iris e Spazio Cultura.

Dopo il successo dell’anteprima teatrale fortemente voluta al “Neglia” di Enna, andata in scena lo scorso 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, arriva a Palermo “Dove nascono le viole”. Lo spettacolo nasce dalla proposta della scrittrice e giornalista Anna Maria Corradini di mettere in scena un suo saggio letterario dal titolo “Il ratto di Proserpina”, dove il rapimento della dea Core viene raccontato attraverso documenti storici tratti dall’opera latina “Le verrine”. Il testo, poi, è stato rielaborato magistralmente dalla sensibilità artistica di Lucia

Luogo: Teatro Apparte, via Furitano, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 18/12/2024

Data Fine: 18/12/2024

Ora: 21:00

Artista: Lucia Incarbona