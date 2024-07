E’ ancora un successo per il romanzo “Mamita Sta Bene”

Libri

Martedì 23 Luglio, a Leonforte , si terrà la presentazione del libro “Mamita Sta Bene” edito Algra Editore della giornalista Donatella Turillo.

L’evento, legato all’Estate leonfortese 2024 e inserito nell’ambito della rassegna Letture al Tramonto, organizzato dalla Pro Loco Leonforte e dal comune di Leonforte, si terrà al Giardino delle Ninfe dalle ore 19,30 , a moderare la presentazione il giornalista Josè Trovato, letture dell’attrice, scrittrice Irene Varveri Nicoletti .

“Mamita sta Bene” la cui postfazione è curata dalla Direttrice d’Orchestra Jazz Roberta Giuffrida, è un racconto autobiografico, dalle emozioni sospese che avvolgono e coinvolgono il lettore inevitabilmente colpito dalla storia narrata. La simbiosi tra mamma e figlia che diventa salvezza per entrambe . Un incidente nel profondo Messico, tra le strade dello Yucatan, un fuori strada che si capovolge terminando la sua corsa in fondo ad un precipizio, Donatella la protagonista nonché autrice del libro, che sbalza fuori dall’auto e la madre che rimane incastrata tra le lamiere. La notte, il buio, la perdita dei sensi , il vuoto di memoria al risveglio e poi il mistero della forza vitale che emerge quando tutto sembrerebbe ormai perso, finito. Un escursus lento, delicato, nella vita e nei ricordi della sua vita, per ritrovare dentro di se tutta la forza necessaria per continuare a vivere, sorridere ad amare. Un viaggio nella sua anima. Ed ecco che nel dramma della possibile perdita della madre le riaffiorano tutti i ricordi e gli insegnamenti ricevuti dai suoi cari nonni. Ed ancora l’incontro con il popolo Maya, le contraddizioni di uno territorio tanto accogliente quanto ostile. Una suspence continua dettata da vicende dai ritmi incessanti, un susseguirsi di eventi fuori dal normale. Quando l’essenza dell’uomo finalmente vede e riconosce il senso della vita non può che abbracciarla, tenerla stretta , ringraziarla. Un libro che attraverso la narrazione restituisce il significato dell’esistenza su questa terra.

Donatella Turillo nasce a Catania il 15 Dicembre 1970, giornalista non per caso e fotografa per passione è un’anima felice, curiosa, irrequieta. Uno spirito libero, che scorre nei sentieri borghesi del non si fa, delle convenzioni sociali, dalle quali cerca di liberarsi sin da bambina. Studia lettere e lingue, il mondo è da sempre il suo complice, il suo rifugio segreto.

Luogo: Giardino delle Ninfe , LEONFORTE, ENNA, SICILIA