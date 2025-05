Ebat Ciala Catania, bando per l’assegnazione di defibrillatori portatili alle aziende agricole della provincia etnea

Comunicati Stampa

Dove le mani lavorano la terra e le distanze dai centri urbani si allungano, la rapidità di un intervento può fare la differenza tra la vita e la morte. È da questa consapevolezza che nasce il bando, promosso da Ebat Ciala Catania, per l’assegnazione gratuita di dodici defibrillatori portatili alle aziende agricole della provincia etnea. I dispositivi sono destinati alle imprese in regola con i versamenti all’Ente bilaterale negli ultimi due anni, che abbiano impiegato almeno 1.500 giornate lavorative nel corso dell’anno precedente e che abbiano un Rls interno o che abbiano presentato richiesta per un Rlst tramite l’ente. Le domande dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2025, compilando il modulo scaricabile dal sito www.ciala.it.

“Questo bando – sottolinea il presidente dell’Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia – rappresenta un gesto concreto verso la tutela della salute nei luoghi di lavoro agricoli. Già lo scorso anno abbiamo assegnato i primi dodici defibrillatori a realtà agricole che ne avevano i requisiti. Oggi rilanciamo con convinzione questa misura, perché la sicurezza non è mai troppa. Il nostro obiettivo è non solo dotare le aziende di strumenti salvavita, ma anche formare il personale affinché sia pronto ad agire in situazioni d’emergenza. È un atto di responsabilità verso chi ogni giorno lavora nei campi e contribuisce alla ricchezza del nostro territorio. Nei campi agricoli, spesso lontani dai presidi sanitari, iniziative come questa – conclude – possono davvero fare la differenza”.

Ogni defibrillatore sarà accompagnato da un corso di formazione obbligatorio per due lavoratori dell’azienda beneficiaria, abilitandoli all’uso del dispositivo in contesti extraospedalieri. Sul sito dell’ente bilaterale è inoltre disponibile una mappa interattiva che mostra la localizzazione dei defibrillatori già assegnati e che sarà costantemente aggiornata con i nuovi dispositivi distribuiti grazie al nuovo bando.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA