Ebioscart Plus protagonista al Vinitaly nell’ambito di “Cronache di Gusto”: economia circolare e innovazione sostenibile

Comunicati Stampa

Ebioscart Plus il progetto di economia circolare che valorizza gli scarti del fico d’India, presentato al Vinitaly di Verona nell’ambito di Cronache di Gusto. L’iniziativa, guidata dall’innovation broker Carmelo Danzi, punta a trasformare i residui di questa pianta simbolo del Sud Italia in risorse utili per l’agricoltura, la cosmesi e il packaging sostenibile. Al Vinitaly, il progetto ha mostrato come bucce, semi e pale di fico d’India possano diventare biocomposti e materiali innovativi. Ebioscart Plus si inserisce in un modello virtuoso che riduce gli sprechi e crea nuove economie locali. Danzi ha sottolineato il valore della biodiversità mediterranea come leva per l’innovazione green. Il pubblico ha accolto con interesse le applicazioni pratiche presentate. Cronache di Gusto ha raccontato il progetto come esempio di sinergia tra natura, scienza e impresa. Ebioscart Plus è un ponte tra tradizione e futuro sostenibili.