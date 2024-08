Eco Market a Noto, tra pizzi, merletti, artigianato e rispetto per l’ambiente

Comunicati Stampa

Dedicato interamente a quell’artigianato che utilizza materiali naturali

Nasce a Noto il primo grande evento “Eco Market” che si svolgerà dal prossimo 11 settembre fino a domenica 15 Settembre. Tema dell’evento, il Green Trend. La manifestazione è sponsorizzata da Ars (Centro di Formazione Professionale), patrocinato dal Comune di Noto e dall’Ars ( Assemblea Regionale Siciliana), si svolgerà in Piazza Trigona con inizio alle 10,00 fino alle 22,00. Saranno dodici le bancarelle presenti all’Eco Market dedicato al “Verde” che proporranno i loro prodotti tipici siciliani non solo bio.

Anche l’artigianato sarà “verde”. Ci sarà infatti un Market dedicato interamente a quell’artigianato che utilizza materiali naturali nel rispetto dell’ambiente sfruttando il processo del riciclo. Un’ attenta disposizione di oggetti quali, ad esempio, gioielli in argento e pietre, capi elaborati con stoffe naturali, articoli in fibra di fico d’India o ancora in fibra vegetale del Capim Dourado, bijou in lava, in porcellana, indumenti in puro cotone naturale, coffe in materiale eco-sostenibile, o materiali in legno lavorato a mano, renderanno l’ Eco-Market un evento volto ad incoraggiare gli acquirenti sempre più verso il mercato del riciclo creativo e del riuso di qualità. Un appuntamento “plastic free”, organizzato da Olga Scaglione Founder, Director, e Ceo dell’associazione “Ti ci voglio portare”, che vuole promuovere il consumo sostenibile, al fine, anche di consolidare il cambiamento positivo necessario, nel rispetto del nostro eco sistema. Sviluppo eco sostenibile e contributo ambientale: ecco i due concetti che devono diventare un must per il futuro. Un futuro migliore in un ambiente più tutelaro. Tra gli espositori saranno presenti: “Fenomeni Lavici”, Azienda Artigiana Catanese specializzata in Manufatti, Statue e Souvenirs di Pietra Lavica e Bigiotteria Siciliana in Pietre Dure, le “Mariposas” coffe siciliane lavorate artigianalmente, le luminarie d’arredo di “Luminà” , i gioielli in oro vegetale di “Biologia Bijoux”, “Gioielli di Calabria” gioielli realizzati a mano usando le tecniche più antiche al mondo, “Lucidda” creatrice di fragranze e profumi naturali con oli essenziali siciliani, che giorno 13 terrà un workshop gratuito dalle ore 18,00 alle 20,30 (improntato sulla creazione del profumo personalizzato), ed ancora i gioielli su misura di “Papagni”, l’eco arte di “Paola Vacirca”, le caratteristiche borse hand made “GiobeSse “, le creazioni in tintura e stampa naturale di “Tintabrada” , gli abiti realizzati con tessuti naturali come cotone , boogla e canapa di “Merudanda”, e per finire gli oggetti creativi di “Claudia Fantini “. L’ Associazione “Ti ci voglio portare”, proporrà anche diversi momenti di spettacolo e sfilate di alta moda. L’antica scalinata del municipio della città diventerà passerella barocca, per le modelle della stilista Pinannanuli che sfileranno i suoi capi di abbigliamento realizzati e recuperati da antichi corredi siciliani. Per la prima volta il brand “Nannnuli” porterà tre abiti da sposa in raffinate trame realizzate con capi riciclati. Non mancheranno gli intermezzi musicali che vedranno la presenza del nuovo talento siciliano alla ribalta: la giovanissima cantante e violinista Karola Fichera. Così l’Eco- Market di Olga Scaglione diventa moda, fascino, cultura, e rispetto per l’ambiente. Nella ritrovata ricerca dell’identità di un terra che non dimentica le antiche storie del proprio passato e da cui trae tesoro nel rinnovo delle tradizioni.