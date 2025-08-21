Ecopunto di Giarre continua a registrare un’affluenza in crescita

Comunicati Stampa

L’Ecopunto di Trepunti, gestito dalla società Igm, continua a registrare un’affluenza in crescita anche durante l’estate. La struttura, situata nell’autoparco comunale di Vico Platano (ex Mercato dei Fiori), è diventata un punto di riferimento per i cittadini che desiderano smaltire correttamente i rifiuti non previsti dal servizio “porta a porta”. L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, ha sottolineato l’importanza del servizio a margine di sopralluogo, evidenziando come i cittadini abbiano accolto positivamente l’iniziativa. L’Ecopunto, attivo il martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 11:30, permette di conferire diverse tipologie di rifiuti, tra cui: Olii vegetali esausti: raccolti in appositi contenitori per il successivo riciclo. Sfalci e potature: conferiti per il compostaggio. Rifiuti speciali: depositati in scarrabili dedicati, come toner, pile esauste, piccoli elettrodomestici (RAEE) e legno. L’assessore Cavallaro ha inoltre anticipato che a breve sarà pienamente operativo un Centro Comunale di Raccolta (CCR) ancora più attrezzato: “Il nuovo centro, che sorgerà nella Zona Artigianale di contrada Codavolpe, sarà aperto tutti i giorni, con la possibilità di una o due aperture pomeridiane per ottimizzare il servizio. La struttura, facilmente accessibile e dotata di moderne tecnologie, promette di migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti per un’utenza che ha già dimostrato grande maturità e senso civico”.