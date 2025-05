Comunicati Stampa

Progetto per le scuole e le carceri siciliane finalizzato a informare studenti e detenuti sulla sensibilizzazione ad una corretta e tempestiva azione di prevenzione alla salute in merito alle malattie infettive

Nei giorni scorsi ha preso il via al ciclo di seminari “Educare alla salute: Incontri sulla prevenzione delle malattie infettive”, un progetto per le scuole e le carceri siciliane che prevede incontri finalizzati a informare studenti e detenuti sulla sensibilizzazione ad una corretta e tempestiva azione di prevenzione alla salute in merito alle malattie infettive.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio non oneroso del DASOE Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, di Federsanità Anci Sicilia, dell’ARNAS Garibaldi di Catania, e annovera tra i suoi relatori il Professore Bruno Cacopardo, Direttore UOC Malattie Infettive dell’Arnas Garibaldi di Catania, il Dr. Salvo Cacciola, Sociologo e Presidente AIES Sicilia Associazione Italiana Educazione Sanitaria, il Dr. Francesco Santocono, Dirigente per la Comunicazione dell’ARNAS Garibaldi di Catania.

I seminari, organizzati dalla società di Relazioni Pubbliche AJS Connection con il contributo incondizionato di Gilead Sciences, si sono svolti già in tre scuole del catanese, il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA Catania 1 diretto dalla dirigente scolastica Prof.ssa Antonietta Panarello coadiuvata dalla referente salute prof.ssa Simona Guglielmino; l’Istituto I.I.S. “De Felice Giuffrida-Olivetti” diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Anna De Francesco e coadiuvata dalla referente alla salute prof.ssa Agata Barbagallo; l’Istituto I.S.I.S. “Duca Degli Abruzzi” guidata dalla dirigente Prof.ssa Brigida Morsellino e coadiuvata dalla referente alla salute prof.ssa Elisabetta Giustolisi.

Il format adottato per i seminari prevede la proiezione del cortometraggio “Io e Freddie: una specie di magia”, ideato e diretto da Francesco Santocono e realizzato appositamente per iniziative di sensibilizzazione come questa, seguito dagli interventi degli infettivologi e del sociologo, che hanno illustrato, in maniera semplice ed efficace, quanto necessario per consentire agli studenti di sensibilizzarsi rispetto alla tutela della propria salute. Largo spazio lasciato alle domande da parte degli studenti che hanno mostrano grande interesse rispetto a tematiche delicate e spesso trascurate.

L’incontro è servito ad aiutare i giovani studenti delle scuole superiori a sapersi informare, a mantenersi informati e a sapersi conseguentemente tutelare dalle malattie sessualmente trasmissibili. Preoccupano i dati dell’Istituto Superiore della Sanità che indicano, purtroppo, come in Italia il fenomeno del contagio di HIV (ad esempio), nella fascia di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, sia pari a 4,7 nuovi casi per 100.000 residenti. Dati allarmanti emergono anche nel caso di altre malattie a trasmissione sessuale come la sifilide e la gonorrea. È fondamentale, dunque, sensibilizzare e rendere più consapevoli i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori circa le malattie trasmissibili e sessualmente trasmissibili, a cominciare dall’HIV, poiché una maggiore consapevolezza sulle vie di contagio è essenziale per saper affrontare correttamente la relativa azione di prevenzione.

Il ciclo di seminari non si ferma qui ma prosegue in altre città della Sicilia, in particolare ha già aderito l’IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo. A giugno avranno inizio anche i seminari dedicati ai detenuti in diverse case circondariali della nostra regione.