Efficientamento energetico a Randazzo: le iniziative della commissione straordinaria

Gli interventi

Tra le azioni più significative quelle per l'Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis - Don Lorenzo Milani”, plesso “Crocitta”

A Randazzo la commissione straordinaria del Comune annuncia una serie di iniziative volte al miglioramento delle infrastrutture cittadine, con un focus particolare sull’efficienza energetica e la gestione dell’emergenza idrica.Tra le azioni più significative destinate a rinnovare il tessuto urbano di Randazzo, spicca l’avvio del progetto di efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis – Don Lorenzo Milani”, plesso “Crocitta”. L’intervento, previsto nell’ambito dell’accordo quadro per il 2024, comporterà la sostituzione degli infissi obsoleti dell’edificio scolastico con soluzioni di ultima generazione, atte a garantire significativi risparmi energetici e un miglior comfort per studenti e personale. Con un investimento di 90.000,00 euro, finanziato tramite i fondi della Legge 160/2019 come modificata da recenti leggi, si prevede una considerevole riduzione dei consumi energetici, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.Parallelamente, l’azione di modernizzazione coinvolge anche il settore idrico, con l’acquisto di un’autobotte da 8.000 litri, finanziata dalla Regione Siciliana per un importo di 64.800,00 euro, in risposta all’attuale emergenza idrica. Questo mezzo contribuirà a migliorare la risposta dell’Ente in situazioni di crisi, assicurando una distribuzione efficiente di acqua potabile alle comunità maggiormente colpite dalla siccità.Un ulteriore investimento riguarda la manutenzione straordinaria dei bagni pubblici situati in Largo Mons. Mancini. L’operazione, del valore di 29.000,00 euro e completamente finanziata con risorse comunali, prevede lavori mirati a migliorare funzionalità e decoro delle infrastrutture, a vantaggio sia dei cittadini che dei visitatori.Questi progetti rappresentano solo la punta dell’iceberg delle iniziative promosse dalla Commissione Straordinaria, che mira a trasformare Randazzo in un esempio di amministrazione attenta alle esigenze dei suoi cittadini e orientata verso soluzioni sostenibili. La determinazione e l’impegno nel perseguire interventi strategici confermano l’obiettivo della Commissione di migliorare la qualità della vita in città, risolvendo criticità storiche e preparando il territorio ad affrontare le sfide future con rinnovato vigore.La Commissione è sotto la guida della dott.ssa Alfonsa Caliò, del Dott. Cosimo Gambadauro e della Dr.ssa Isabella Giusto,

Luogo: Comune, Piazza Municipio, 1, RANDAZZO, CATANIA, SICILIA